Россияне с 1 апреля не смогут вывозить в ЕАЭС наличные рубли

Россияне с 1 апреля не смогут вывозить в ЕАЭС наличные рубли - 01.04.2026, ПРАЙМ

Россияне с 1 апреля не смогут вывозить в ЕАЭС наличные рубли

Россияне с 1 апреля не смогут вывозить в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений. Такое ограничение направлено на снижение... | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T00:58+0300

2026-04-01T00:58+0300

2026-04-01T00:58+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Россияне с 1 апреля не смогут вывозить в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов за рядом исключений. Такое ограничение направлено на снижение объемов теневого оборота и незаконного вывода капитала, почти не коснется большинства россиян, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете физическим лицам с 1 апреля вывозить из России в ЕАЭС наличные рубли в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов. Исключение составляет вывоз таких средств через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах России при наличии банковских выписок. К таким относятся 17 утвержденных аэропортов: "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" (Москва), "Толмачево" (Новосибирск), "Храброво" (Калининград) и другие. Это продолжение валютной политики, которую Россия последовательно ведет с 2022 года, указали аналитики. Весной того года был введен запрет на вывоз наличной иностранной валюты свыше 10 тысяч долларов, напомнили они. Речь идет о защите финансовой системы в условиях внешнего давления, подчеркнул президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер "Лекс Альянс" Артур Леер. Ограничения на вывоз наличных рублей связаны с противодействием недружественным действиям со стороны США и других стран, а также с необходимостью держать под контролем внутренние денежные потоки, указал он. Согласен с ним кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов. Введенная мера поможет усилить государственный контроль за перемещением наличных через границу, снизить объемы теневого оборота и незаконный вывод капитала, перечислил он. "Ограничения направлены на предотвращение использования наличных расчетов для обхода финансового мониторинга и санкционных ограничений, повышение прозрачности крупных денежных операций, стимулирование граждан и бизнеса к использованию официальных банковских каналов", – добавил Косов. При этом ограничения на вывоз наличных рублей не коснутся большинства россиян, отметили опрошенные эксперты. По валютному курсу Банка России на конец марта 100 тысяч долларов – это примерно 8,1 миллиона рублей. Большинство сограждан ездит в отпуска с меньшими суммами, поэтому ограничения не затрагивают подавляющее число поездок, указал частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. Тем, кто планирует поездки в ЕАЭС с крупной наличностью, рекомендуется заранее подготовить документы, подтверждающие законность происхождения средств, а также рассмотреть альтернативные способы перемещения денег – банковские переводы или использование безналичных инструментов, поскольку они более безопасны и прозрачны, сказал Косов. Перевозка крупных сумм наличными становится менее удобной и более контролируемой, сказал Леер, обратив внимание на использование банковских инструментов. Открытие счетов в ЕАЭС и использование банковских переводов позволяет перемещать средства без лишних рисков и вопросов со стороны контролирующих органов, указал он. "Изменения не столько усложняют жизнь, сколько меняют привычную модель поведения, постепенно переводя ее в более прозрачную и предсказуемую плоскость", – заключил эксперт.

москва

новосибирск

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, москва, новосибирск, калининград, владимир путин, федор сидоров, еаэс, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково