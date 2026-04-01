"Будут последствия": Мерц и Трамп серьезно поссорились - 01.04.2026, ПРАЙМ
"Будут последствия": Мерц и Трамп серьезно поссорились
05:32 01.04.2026
 
"Будут последствия": Мерц и Трамп серьезно поссорились

МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Значительные разногласия между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом могут оказать влияние на поддержку Украины, сообщает немецкий журнал Spiegel.
"Этот раскол может иметь конкретные последствия для поддержки Украины, <...>. Ведь Мерц вложил значительные средства в усилия по удержанию США на европейской стороне в этом вопросе", — говорится в материале.
В начале недели Мерц выразил критику в адрес Трампа, указав на его публичные требования о том, чтобы страны НАТО оказывали военную поддержку в конфликте с Ираном. Позже, во вторник, глава немецкого правительства отметил, что отношения между ним и Трампом оставляют желать лучшего, и добавил, что разрыв между США и ЕС ощутим.
Трамп ранее заявил, что действия против Ирана стали своего рода испытанием для НАТО в плане поддержки США. Он также выразил разочарование текущими позициями стран альянса, пообещав, что Вашингтон не забудет это.
28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая территорию Тегерана, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
