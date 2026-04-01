Контроль над Ормузским проливом даст Ирану вдвое больше доходов, чем нефть

Контроль над Ормузским проливом даст Ирану вдвое больше доходов, чем нефть, считает советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер. | 01.04.2026, ПРАЙМ

ТЕГЕРАН, 1 апр - ПРАЙМ. Контроль над Ормузским проливом даст Ирану вдвое больше доходов, чем нефть, считает советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер. "Если это произойдет (полный контроль над Ормузским проливом - ред.), то принесет нам по меньшей мере вдвое больше доходов, чем нефть", - сказал он в эфире иранского телевидения. В понедельник комиссия парламента Ирана утвердила предварительный проект закона об Ормузском проливе, который включает в том числе взимание Ираном пошлин за проход по нему, а также запрет для американской стороны и Израиля проходить через пролив, как и для стран, участвующих в санкционной политике против Ирана. Кроме того, законопроект предполагает сотрудничество с Оманом в построении правового режима. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира

