Контроль над Ормузским проливом даст Ирану вдвое больше доходов, чем нефть, считает советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер. | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T00:21+0300
ТЕГЕРАН, 1 апр - ПРАЙМ. Контроль над Ормузским проливом даст Ирану вдвое больше доходов, чем нефть, считает советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.
"Если это произойдет (полный контроль над Ормузским проливом - ред.), то принесет нам по меньшей мере вдвое больше доходов, чем нефть", - сказал он в эфире иранского телевидения.
В понедельник комиссия парламента Ирана утвердила предварительный проект закона об Ормузском проливе, который включает в том числе взимание Ираном пошлин за проход по нему, а также запрет для американской стороны и Израиля проходить через пролив, как и для стран, участвующих в санкционной политике против Ирана. Кроме того, законопроект предполагает сотрудничество с Оманом в построении правового режима.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира
Советник Мохбер: контроль над Ормузским проливом принесет Ирану вдвое больше доходов
