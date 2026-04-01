ОПЕК+ с апреля увеличивает максимально разрешенный уровень добычи нефти
ОПЕК+ с апреля увеличивает максимально разрешенный уровень добычи нефти - 01.04.2026, ПРАЙМ
ОПЕК+ с апреля увеличивает максимально разрешенный уровень добычи нефти
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман - с апреля увеличивают максимально разрешенный уровень добычи нефти... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T00:18+0300
2026-04-01T00:18+0300
2026-04-01T00:18+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман - с апреля увеличивают максимально разрешенный уровень добычи нефти на 170 тысяч баррелей в сутки с учетом графика компенсаций - до 32,706 миллиона баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости.
Согласно материалам, ОПЕК+ установил максимально разрешенный уровень добычи для восьми стран в апреле в 33,499 миллиона баррелей в сутки, увеличив его по сравнению с мартом на 206 тысяч баррелей в сутки.
При этом в апреле четыре страны - Ирак, ОАЭ, Казахстан и Оман - должны продолжить компенсировать ранее допущенное перепроизводство - в текущем месяце суммарно на 793 тысячи баррелей в сутки. То есть фактически "восьмерке" разрешено добывать не более 32,706 миллиона баррелей в сутки.
В марте с учетом добровольных ограничений и плана компенсаций их максимально разрешенный уровень добычи составлял 32,536 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в апреле он увеличивается на 170 тысяч баррелей.
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного ограничения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март 2026 года ОПЕК+ взял паузу в увеличении добычи, а в апреле вернулся к постепенному снятию ограничений.
ирак
оаэ
казахстан
нефть, ирак, оаэ, казахстан, опек
Нефть, Энергетика, ИРАК, ОАЭ, КАЗАХСТАН, ОПЕК
ОПЕК+ с апреля увеличивает максимально разрешенный уровень добычи нефти
Восемь стран ОПЕК+ с апреля увеличивают максимально разрешенный уровень добычи нефти
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман - с апреля увеличивают максимально разрешенный уровень добычи нефти на 170 тысяч баррелей в сутки с учетом графика компенсаций - до 32,706 миллиона баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости.
Согласно материалам, ОПЕК+ установил максимально разрешенный уровень добычи для восьми стран в апреле в 33,499 миллиона баррелей в сутки, увеличив его по сравнению с мартом на 206 тысяч баррелей в сутки.
При этом в апреле четыре страны - Ирак, ОАЭ, Казахстан и Оман - должны продолжить компенсировать ранее допущенное перепроизводство - в текущем месяце суммарно на 793 тысячи баррелей в сутки. То есть фактически "восьмерке" разрешено добывать не более 32,706 миллиона баррелей в сутки.
В марте с учетом добровольных ограничений и плана компенсаций их максимально разрешенный уровень добычи составлял 32,536 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в апреле он увеличивается на 170 тысяч баррелей.
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман в сентябре 2025 года завершили досрочный выход из сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного ограничения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март 2026 года ОПЕК+ взял паузу в увеличении добычи, а в апреле вернулся к постепенному снятию ограничений.