Путин в среду проведет переговоры с премьером Армении Пашиняном
Путин в среду проведет переговоры с премьером Армении Пашиняном - 01.04.2026, ПРАЙМ
Путин в среду проведет переговоры с премьером Армении Пашиняном
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидеры обсудят двусторонние вопросы и развитие...
2026-04-01T00:18+0300
2026-04-01T00:18+0300
2026-04-01T00:18+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидеры обсудят двусторонние вопросы и развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.
Как ранее сообщил Кремль, Путин и Пашинян также затронут перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Накануне визита в Москву Пашинян назвал Россию другом и подчеркнул, что страны сохраняют связи. Москва является основным торговым партнером Еревана, российский бизнес реализует в стране свыше 20 крупных проектов в разных сферах. В то же время в декабре вице-премьер РФ Алексей Оверчук отмечал, что в 2025 году наблюдалось заметное падение товарооборота между двумя странами, поскольку "российский бизнес начал с осторожностью относиться к работе с Арменией".
Одним из ключевых вопросов является сотрудничество в транспортной отрасли. В декабре 2025 года Пашинян попросил Россию заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию. Речь идет об участках из Ерасха к Нахичевани и от села Ахурик к турецкой границе.
Россия и Армения взаимодействуют по линии международных объединений, в том числе СНГ и ЕАЭС. В то же время Пашинян заявлял о стремлении Еревана сблизиться с Евросоюзом. В этом контексте российская сторона подчеркивала, что членство Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС на определенном этапе станет несовместимым. Как отмечал Оверчук, Еревану придется сделать выбор между двумя объединениям. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна и "вряд ли кто-то будет ее оспаривать".
Кроме того, Россия и Армения работают в области атомной энергетики. Стороны обсуждали вопросы, связанные с продлением срока эксплуатации армянской АЭС, второй блок которой "Росатом" модернизировал в 2021 году. Популярна Армения и у российских туристов - в 2025 году, по данным комитета по туризму республики, из России приехали свыше свыше 920 тысяч туристов.
РАЗГОВОР НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Путин и Пашинян регулярно поддерживают контакты как по телефону, так и лично. Последний раз лидеры встречались в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ.
Тогда Пашинян поблагодарил российского президента за поддержку мирного процесса между Ереваном и Баку, отметив, что в регионе "происходят очень важные и, к счастью, позитивные события". Армянский премьер отмечал большие и содержательные изменения в регионе и вытекающие из этого нюансы двусторонних отношений с РФ.
армения
ереван
рф
россия, армения, ереван, рф, владимир путин, алексей оверчук, никол пашинян, снг, ес, еаэс
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Ереван, РФ, Владимир Путин, Алексей Оверчук, Никол Пашинян, СНГ, ЕС, ЕАЭС
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидеры обсудят двусторонние вопросы и развитие экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.
Как ранее сообщил Кремль, Путин и Пашинян также затронут перспективы российско-армянских отношений стратегического партнерства, интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Накануне визита в Москву Пашинян назвал Россию другом и подчеркнул, что страны сохраняют связи. Москва является основным торговым партнером Еревана, российский бизнес реализует в стране свыше 20 крупных проектов в разных сферах. В то же время в декабре вице-премьер РФ Алексей Оверчук отмечал, что в 2025 году наблюдалось заметное падение товарооборота между двумя странами, поскольку "российский бизнес начал с осторожностью относиться к работе с Арменией".
Одним из ключевых вопросов является сотрудничество в транспортной отрасли. В декабре 2025 года Пашинян попросил Россию заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию. Речь идет об участках из Ерасха к Нахичевани и от села Ахурик к турецкой границе.
Россия и Армения взаимодействуют по линии международных объединений, в том числе СНГ и ЕАЭС. В то же время Пашинян заявлял о стремлении Еревана сблизиться с Евросоюзом. В этом контексте российская сторона подчеркивала, что членство Армении одновременно в ЕС и ЕАЭС на определенном этапе станет несовместимым. Как отмечал Оверчук, Еревану придется сделать выбор между двумя объединениям. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна и "вряд ли кто-то будет ее оспаривать".
Кроме того, Россия и Армения работают в области атомной энергетики. Стороны обсуждали вопросы, связанные с продлением срока эксплуатации армянской АЭС, второй блок которой "Росатом" модернизировал в 2021 году. Популярна Армения и у российских туристов - в 2025 году, по данным комитета по туризму республики, из России приехали свыше свыше 920 тысяч туристов.
РАЗГОВОР НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Путин и Пашинян регулярно поддерживают контакты как по телефону, так и лично. Последний раз лидеры встречались в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ.
Тогда Пашинян поблагодарил российского президента за поддержку мирного процесса между Ереваном и Баку, отметив, что в регионе "происходят очень важные и, к счастью, позитивные события". Армянский премьер отмечал большие и содержательные изменения в регионе и вытекающие из этого нюансы двусторонних отношений с РФ.