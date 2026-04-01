Роскачество проверит кроксы и их аналоги на российском рынке - 01.04.2026, ПРАЙМ
Роскачество проверит кроксы и их аналоги на российском рынке
02:47 01.04.2026 (обновлено: 02:53 01.04.2026)
 
Роскачество проверит кроксы и их аналоги на российском рынке

Максим Протасов: Роскачество проверит кроксы и их аналоги на российском рынке

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Роскачество в этом году проведет проверку кроксов и их аналогов, которые продаются на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Так называемые "кроксы" и все конкуренты этого бренда - всю линейку мы обязательно посмотрим с точки зрения и факторов безопасности, и потребительских свойств", - сказал Протасов.
По его словам, Роскачество проверяет товары и российского, и импортного производства.
"Всегда в исследования у нас попадают лидеры рынка, вне зависимости от страны происхождения. Потому что, когда мы с вами приходим в магазин и видим выкладку продукции, мы должны о ней знать всю информацию", - пояснил Протасов.
 
