Рубль уходит в свободное плавание без оглядки на рынок

МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Курс российского рубля в последнее время то внезапно падает, то столь же неожиданно укрепляется. Принято считать, что на национальную валюту влияют прежде всего динамика цен на нефть и политика Центрального банка в части размера ключевой ставки. Однако современная ситуация на валютном рынке развеяла эти стереотипы и заставила смотреть на вопрос шире.
Цены на нефть действительно остаются значимым фактором. Традиционно рост нефти поддерживал рубль — экспортеры продавали выручку, увеличивая предложение иностранной валюты на внутреннем рынке. Сейчас этот механизм нарушен из-за ограничений на экспорт и сложностей с расчетами. Экспортная выручка не конвертируется в рубли в прежних объемах, поэтому влияние этой зависимости ослабло.
Ставка Центрального банка также влияет не прямолинейно. Да, высокая ставка (сейчас 15 процентов) делает рублевые активы привлекательнее, но ограниченный доступ к международным рынкам этот эффект несколько снижает.
Так что же на самом деле влияет на курс рубля сегодня? Важным фактором становится валютная ликвидность и расчеты по внешнеторговым контрактам. На рынок оказывает воздействие даже валютный спрос со стороны населения — например, в периоды ажиотажа усиливается спекулятивный фактор. Не стоит забывать и о влиянии геополитических факторов: санкционные решения также отражаются на курсе валют и создают дополнительную волатильность. Ожидания и прогнозы бизнеса по поводу возможных ограничений или послаблений также могут влиять на котировки.
Для бизнеса это означает необходимость хеджирования валютных рисков и планирования с учетом широкого коридора колебаний. Для населения — необходимость повышения финансовой грамотности при валютных операциях и принятии долгосрочных финансовых решений.
Таким образом, в текущих условиях цены на нефть и ключевая ставка по-прежнему сохраняют свою важность, однако свое влияние они оказывают не напрямую, а опосредованно. Фактически российский рубль сейчас торгуется в условиях ограниченной открытости рынка, что обусловливает преобладание внутренних факторов и административных инструментов над глобальными рыночными индикаторами. Именно совокупность перечисленных обстоятельств может оказывать влияние на курс российского рубля в настоящий период.
Автор: Эльмира Асяева, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.