Ткань постельного белья в поездах соответствует требованиям ГОСТа

2026-04-01T04:08+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Ткань постельного белья в поездах состоит из качественного натурального материала и соответствует требованиям ГОСТа, оно заменяется по истечении срока службы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "Единого срока эксплуатации нет: в комплект входят предметы с разным сроком службы, по мере истечения которого они заменяются. Ткань постельного белья состоит из качественного натурального материала и соответствует требованиям ГОСТа", - сказал Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Количество проданных комплектов постельного белья, добавил он, напрямую зависит от пассажиропотока. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.

