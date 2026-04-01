Трамп уверен, что цены на топливо в США начнут снижаться - 01.04.2026, ПРАЙМ
Трамп уверен, что цены на топливо в США начнут снижаться
2026-04-01T02:10+0300
ВАШИНГТОН, 1 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что после завершения операции США в Иране цены на энергоносители начнут снижаться, и это произойдёт уже скоро.
"Всё, что мне нужно сделать, – это покинуть Иран. И мы сделаем это очень скоро, и тогда они начнут снижаться", – заявил он журналистам в Белом доме на вопрос о росте цен на топливо.
Стоимость бензина в США продолжает расти на фоне перебоев на мировом рынке поставок, вызванных конфликтом США и Израиля с Ираном. По состоянию на понедельник средняя цена бензина в стране составляет 3,98 доллара за галлон, что выше показателя, зафиксированного неделю назад, и более чем на 6% превышает показатель двухнедельной давности, сообщает Американская автомобильная ассоциация.
Самые высокие цены, как и прежде, фиксируются на западном побережье США. В Калифорнии средняя стоимость бензина выросла до 5,869 доллара за галлон, в штате Вашингтон она составила 5,322 доллара, в Неваде - 4,902 доллара.
 
