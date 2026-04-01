Женщины в поездах России стали чаще ездить в плацкарте и люксе

2026-04-01T02:47+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Женщины в поездах России в последние годы стали чаще ездить в плацкарте и люксе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "За последние три года наблюдается увеличение доли женщин в вагонах Люкс и плацкартных вагонах - в среднем на 2 п.п. к уровню 2023 года", - рассказал Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Он отметил, что в целом в 2025 году среди пассажиров поездов ФПК мужчины составили 48%, женщины - 52%. "Такое же соотношение пассажиров актуально и для плацкартных вагонов. Вместе с тем, мужчины немного чаще оформляли билеты в вагоны Люкс и купейные - их доля в данных типах вагонов составила 52% и 51% соответственно. В СВ проехало одинаковое количество женщин и мужчин", - привел данные Пястолов. Он отметил, что больше всего женщин было перевезено в вагонах с местами для сидения - 57%. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.

