Женщины в поездах России стали чаще ездить в плацкарте и люксе - 01.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260401/zhenschiny-868800747.html
Женщины в поездах России стали чаще ездить в плацкарте и люксе
Женщины в поездах России стали чаще ездить в плацкарте и люксе - 01.04.2026, ПРАЙМ
Женщины в поездах России стали чаще ездить в плацкарте и люксе
Женщины в поездах России в последние годы стали чаще ездить в плацкарте и люксе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T02:47+0300
2026-04-01T02:47+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868800747.jpg?1775000823
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Женщины в поездах России в последние годы стали чаще ездить в плацкарте и люксе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "За последние три года наблюдается увеличение доли женщин в вагонах Люкс и плацкартных вагонах - в среднем на 2 п.п. к уровню 2023 года", - рассказал Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Он отметил, что в целом в 2025 году среди пассажиров поездов ФПК мужчины составили 48%, женщины - 52%. "Такое же соотношение пассажиров актуально и для плацкартных вагонов. Вместе с тем, мужчины немного чаще оформляли билеты в вагоны Люкс и купейные - их доля в данных типах вагонов составила 52% и 51% соответственно. В СВ проехало одинаковое количество женщин и мужчин", - привел данные Пястолов. Он отметил, что больше всего женщин было перевезено в вагонах с местами для сидения - 57%. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
02:47 01.04.2026
 
Женщины в поездах России стали чаще ездить в плацкарте и люксе

Гендиректор ФПК Пястолов: женщины стали чаще ездить в плацкарте и люксе

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Женщины в поездах России в последние годы стали чаще ездить в плацкарте и люксе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"За последние три года наблюдается увеличение доли женщин в вагонах Люкс и плацкартных вагонах - в среднем на 2 п.п. к уровню 2023 года", - рассказал Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
Он отметил, что в целом в 2025 году среди пассажиров поездов ФПК мужчины составили 48%, женщины - 52%.
"Такое же соотношение пассажиров актуально и для плацкартных вагонов. Вместе с тем, мужчины немного чаще оформляли билеты в вагоны Люкс и купейные - их доля в данных типах вагонов составила 52% и 51% соответственно. В СВ проехало одинаковое количество женщин и мужчин", - привел данные Пястолов.
Он отметил, что больше всего женщин было перевезено в вагонах с местами для сидения - 57%.
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГФедеральная пассажирская компанияРЖДФПК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала