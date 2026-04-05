Три возгорания возникли на территории нефтехимического комплекса в Абу-Даби

Три возгорания возникли на территории нефтехимического комплекса в Абу-Даби - 05.04.2026, ПРАЙМ

Три возгорания возникли на территории нефтехимического комплекса в Абу-Даби

Три возгорания возникли на территории нефтехимического комплекса Borouge в Абу-Даби, пострадавших нет, сообщает пресс-служба правительства Абу-Даби. | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T16:29+0300

2026-04-05T16:29+0300

2026-04-05T16:29+0300

ДУБАЙ, 5 апр - ПРАЙМ. Три возгорания возникли на территории нефтехимического комплекса Borouge в Абу-Даби, пострадавших нет, сообщает пресс-служба правительства Абу-Даби. В воскресенье утром власти Абу-Даби сообщили, что работа нефтехимического комплекса Borouge была остановлена после падения обломков в результате работы ПВО. "Власти Абу-Даби подтверждают возникновение трех возгораний, после чего аварийно-спасательные службы оперативно приняли меры для взятия ситуации под контроль. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в заявлении пресс-службы. Пресс-служба правительства столичного эмирата подтвердила в заявлении, что нефтехимическому комплексу нанесен ущерб, проводится оценка состояния объекта.

абу-даби

нефть, бизнес, абу-даби