Три возгорания возникли на территории нефтехимического комплекса в Абу-Даби - 05.04.2026, ПРАЙМ
Происшествия
Три возгорания возникли на территории нефтехимического комплекса в Абу-Даби
2026-04-05T16:29+0300
ДУБАЙ, 5 апр - ПРАЙМ. Три возгорания возникли на территории нефтехимического комплекса Borouge в Абу-Даби, пострадавших нет, сообщает пресс-служба правительства Абу-Даби. В воскресенье утром власти Абу-Даби сообщили, что работа нефтехимического комплекса Borouge была остановлена после падения обломков в результате работы ПВО. "Власти Абу-Даби подтверждают возникновение трех возгораний, после чего аварийно-спасательные службы оперативно приняли меры для взятия ситуации под контроль. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в заявлении пресс-службы. Пресс-служба правительства столичного эмирата подтвердила в заявлении, что нефтехимическому комплексу нанесен ущерб, проводится оценка состояния объекта.
16:29 05.04.2026
 
ДУБАЙ, 5 апр - ПРАЙМ. Три возгорания возникли на территории нефтехимического комплекса Borouge в Абу-Даби, пострадавших нет, сообщает пресс-служба правительства Абу-Даби.
В воскресенье утром власти Абу-Даби сообщили, что работа нефтехимического комплекса Borouge была остановлена после падения обломков в результате работы ПВО.
"Власти Абу-Даби подтверждают возникновение трех возгораний, после чего аварийно-спасательные службы оперативно приняли меры для взятия ситуации под контроль. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в заявлении пресс-службы.
Пресс-служба правительства столичного эмирата подтвердила в заявлении, что нефтехимическому комплексу нанесен ущерб, проводится оценка состояния объекта.
Иран нанес удары беспилотниками по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте
Вчера, 03:47
 
ПроисшествияНефтьБизнесАбу-Даби
 
 
