Три возгорания возникли на территории нефтехимического комплекса в Абу-Даби

Три возгорания возникли на территории нефтехимического комплекса Borouge в Абу-Даби, пострадавших нет, сообщает пресс-служба правительства Абу-Даби.
2026-04-05T16:29+0300
ДУБАЙ, 5 апр - ПРАЙМ. Три возгорания возникли на территории нефтехимического комплекса Borouge в Абу-Даби, пострадавших нет, сообщает пресс-служба правительства Абу-Даби. В воскресенье утром власти Абу-Даби сообщили, что работа нефтехимического комплекса Borouge была остановлена после падения обломков в результате работы ПВО. "Власти Абу-Даби подтверждают возникновение трех возгораний, после чего аварийно-спасательные службы оперативно приняли меры для взятия ситуации под контроль. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в заявлении пресс-службы. Пресс-служба правительства столичного эмирата подтвердила в заявлении, что нефтехимическому комплексу нанесен ущерб, проводится оценка состояния объекта.
https://1prime.ru/20260405/iran-868915873.html
Иран нанес удары беспилотниками по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте