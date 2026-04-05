Более восьми тысяч участников собрал AtomSkill, заявил Лихачев - 05.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Более восьми тысяч участников собрал AtomSkill, заявил Лихачев
Более восьми тысяч участников собрал AtomSkill, заявил Лихачев - 05.04.2026, ПРАЙМ
Более восьми тысяч участников собрал AtomSkill, заявил Лихачев
Более 8 тысяч участников собрал AtomSkills – чемпионат профессионального мастерства "Росатома", сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачёв. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T16:58+0300
2026-04-05T16:58+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – ПРАЙМ. Более 8 тысяч участников собрал AtomSkills – чемпионат профессионального мастерства "Росатома", сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачёв. "Мы начали свое второе десятилетнее исчисление (чемпионата – ред.) и начали его с рекордов. То есть мы продолжаем оставаться крупнейшим корпоративным чемпионатом на планете. Всего под знамена чемпионата собрано более 8 тысяч участников. Это, конечно, сами "атомные" мегапрофессионалы, наше студенчество, наши юниоры, ученики старших классов и технических, средне-специальных учебных заведений", – сказал Лихачёв. Глава "Росатома" уточнил, что кроме этих цифр участия, видно качественное изменение состава участников. "Важно, что во многих промышленных, индустриальных специальностях все больше и больше девчонок. Это значит, что условия, трудотехника, безопасность в атомной отрасли позволяют прекрасной половине человечества все больше и больше активно включаться в повестку дня", – подчеркнул он. Лихачёв добавил, что победители в своих компетенциях станут центрами дальнейшего профессионального роста в своих городах и на своих предприятиях. Лихачёв также поблагодарил руководство Свердловской области и Екатеринбурга, где участники чувствуют себя "как дома" – что не могло не сказаться и на содержании, и на форме.
свердловская область
екатеринбург
россия, свердловская область, екатеринбург, алексей лихачев, росатом
Энергетика, Свердловская область, Екатеринбург, Алексей Лихачев, Росатом
16:58 05.04.2026
 
Более восьми тысяч участников собрал AtomSkill, заявил Лихачев

Более 8 тысяч участников собрал чемпионат профессионального мастерства "Росатома"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – ПРАЙМ. Более 8 тысяч участников собрал AtomSkills – чемпионат профессионального мастерства "Росатома", сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачёв.
"Мы начали свое второе десятилетнее исчисление (чемпионата – ред.) и начали его с рекордов. То есть мы продолжаем оставаться крупнейшим корпоративным чемпионатом на планете. Всего под знамена чемпионата собрано более 8 тысяч участников. Это, конечно, сами "атомные" мегапрофессионалы, наше студенчество, наши юниоры, ученики старших классов и технических, средне-специальных учебных заведений", – сказал Лихачёв.
Глава "Росатома" уточнил, что кроме этих цифр участия, видно качественное изменение состава участников. "Важно, что во многих промышленных, индустриальных специальностях все больше и больше девчонок. Это значит, что условия, трудотехника, безопасность в атомной отрасли позволяют прекрасной половине человечества все больше и больше активно включаться в повестку дня", – подчеркнул он.
Лихачёв добавил, что победители в своих компетенциях станут центрами дальнейшего профессионального роста в своих городах и на своих предприятиях. Лихачёв также поблагодарил руководство Свердловской области и Екатеринбурга, где участники чувствуют себя "как дома" – что не могло не сказаться и на содержании, и на форме.
ЭнергетикаРОССИЯСвердловская областьЕКАТЕРИНБУРГАлексей ЛихачевРосатом
 
 
