Обломки БПЛА повредили нефтепровод в Ленинградской области
Обломками БПЛА поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T08:02+0300
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Обломками БПЛА поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Сегодня утром над Ленинградской областью силами ПВО сбито 19 БПЛА. Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идёт безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале на платформе MAX. Он добавил, что воздушная опасность отменена в регионе.
Дрозденко: обломки БПЛА повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск