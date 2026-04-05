Обломки БПЛА повредили нефтепровод в Ленинградской области

Обломками БПЛА поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T08:02+0300

2026-04-05T08:27+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Обломками БПЛА поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Сегодня утром над Ленинградской областью силами ПВО сбито 19 БПЛА. Обломками поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, идёт безопасное выгорание из перекрытой трубы. Пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале на платформе MAX. Он добавил, что воздушная опасность отменена в регионе.

ленинградская область, нефть