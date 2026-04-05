В Нижегородской области обломки БПЛА повредили два объекта "Лукойла"

В Нижегородской области обломки БПЛА повредили два объекта "Лукойла" - 05.04.2026, ПРАЙМ

В Нижегородской области обломки БПЛА повредили два объекта "Лукойла"

Повреждены два объекта "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области в результате падения обломков БПЛА, возгорание локализовано, сообщил губернатор... | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T08:41+0300

2026-04-05T08:41+0300

2026-04-05T08:41+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Повреждены два объекта "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области в результате падения обломков БПЛА, возгорание локализовано, сообщил губернатор Глеб Никитин. "Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 30 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Возгорание локализовано", - написал губернатор в своем канале на платформе MAX.

нижегородская область

россия, нижегородская область, нефть