Дрозденко уточнил детали атаки ВСУ на нефтепровод в районе порта Приморск

Нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден при атаке БПЛА, осколки попали в емкость с топливом, сообщил губернатор Ленобласти Алекандр Дрозденко.

2026-04-05T10:02+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден при атаке БПЛА, осколки попали в емкость с топливом, сообщил губернатор Ленобласти Алекандр Дрозденко. Ранее губернатор сообщил, что обломками БПЛА поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти, пострадавших нет. "По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом", - написал глава региона в своем канале на платформе МАХ Отмечается, что последствия уже ликвидированы.

