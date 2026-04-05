https://1prime.ru/20260405/bespilotniki-868919832.html
Дрозденко уточнил детали атаки ВСУ на нефтепровод в районе порта Приморск
Дрозденко уточнил детали атаки ВСУ на нефтепровод в районе порта Приморск - 05.04.2026, ПРАЙМ
Дрозденко уточнил детали атаки ВСУ на нефтепровод в районе порта Приморск
Нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден при атаке БПЛА, осколки попали в емкость с топливом, сообщил губернатор Ленобласти Алекандр Дрозденко. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T10:02+0300
2026-04-05T10:02+0300
2026-04-05T10:02+0300
происшествия
нефть
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868919832.jpg?1775372544
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден при атаке БПЛА, осколки попали в емкость с топливом, сообщил губернатор Ленобласти Алекандр Дрозденко. Ранее губернатор сообщил, что обломками БПЛА поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти, пострадавших нет. "По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом", - написал глава региона в своем канале на платформе МАХ Отмечается, что последствия уже ликвидированы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, ленинградская область
Происшествия, Нефть, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дрозденко уточнил детали атаки ВСУ на нефтепровод в районе порта Приморск
Дрозденко: нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден при атаке дрона ВСУ
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден при атаке БПЛА, осколки попали в емкость с топливом, сообщил губернатор Ленобласти Алекандр Дрозденко.
Ранее губернатор сообщил, что обломками БПЛА поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти, пострадавших нет.
"По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом", - написал глава региона в своем канале на платформе МАХ
Отмечается, что последствия уже ликвидированы.