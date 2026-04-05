Дрозденко уточнил детали атаки ВСУ на нефтепровод в районе порта Приморск - 05.04.2026, ПРАЙМ
Дрозденко уточнил детали атаки ВСУ на нефтепровод в районе порта Приморск
Дрозденко: нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден при атаке БПЛА, осколки попали в емкость с топливом, сообщил губернатор Ленобласти Алекандр Дрозденко.
Ранее губернатор сообщил, что обломками БПЛА поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти, пострадавших нет.
"По уточненным данным, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом", - написал глава региона в своем канале на платформе МАХ
Отмечается, что последствия уже ликвидированы.
 
