Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии цена на дизель превысила психологический порог в три евро
В Германии цена на дизель превысила психологический порог в три евро
Стоимость дизеля на одной из автозаправок в федеральной земле Гессен в центре Германии перешагнула психологическую отметку в три евро за литр, пишет газета Bild | 05.04.2026, ПРАЙМ
БЕРЛИН, 5 апр - ПРАЙМ. Стоимость дизеля на одной из автозаправок в федеральной земле Гессен в центре Германии перешагнула психологическую отметку в три евро за литр, пишет газета Bild со ссылкой на зафиксированные свидетельства автолюбителей. Автоклуб ADAC сообщил в воскресенье, что цена на дизельное топливо обновила в Германии исторический максимум на фоне эскалации на Ближнем Востоке, побив рекорд марта 2022 года. Так, 4 апреля литр дизельного топлива стоил в среднем по стране 2,425 евро. "На заправке в Эшборне (город в Гессене – ред.) магический болевой порог был не просто достигнут, а значительно превышен: дизель — 3,169 евро за литр, бензин Super (E5) — 3,039 евро за литр", - говорится в материале. Сотрудница заправки подтвердила в интервью Bild указанные ценники на топливо. Вместе с тем, впоследствии, как уточняет издание, цены понизились до чуть выше средних по стране: на дизель до 2,78 евро, а на бензин Super (E5) до 2,63 евро за литр. Ранее в Германии вступили в силу изменения в законодательство, запрещающие повышать цены на топливо на заправках чаще одного раз в день. При этом разрешается их снижать неограниченное число раз. Газета Bild ранее сообщала, что новое правило не привело к сокращению финансовой нагрузки для владельцев транспорта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
20:08 05.04.2026
 
В Германии цена на дизель превысила психологический порог в три евро

Топливный пистолет - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
В Германии цена на дизельное топливо продолжает бить рекорды
Вчера, 16:06
 
