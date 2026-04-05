В Дагестане подтопило ж/д пути, пригородные поезда задерживаются
Пригородные поезда задерживаются в Дагестане из-за подтопления железнодорожного полотна, также возможны задержки проездов из и в Москву, говорится в сообщении... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T11:29+0300
МАХАЧКАЛА, 5 апр - ПРАЙМ. Пригородные поезда задерживаются в Дагестане из-за подтопления железнодорожного полотна, также возможны задержки проездов из и в Москву, говорится в сообщении Северо-Кавказской железной дороги. Там уточнили, что в воскресенье из-за обильных осадков и подъема уровня воды произошло подтопление железнодорожного полотна на участке между станциями Мамед-Кала и Дагестанские огни. В связи с этим в 09.25 мск было закрыто движение по обоим путям железнодорожного перегона. “В результате на время до двух часов задерживаются пригородные поезда №6680 Махачкала – Дербент (+2 часа), №6604 Хасавюрт – Дербент (+45 минут), №6696 Махачкала – Дербент (+30 минут, не отправился по маршруту), №6602 Хасавюрт – Дербент (+25 минут), Дербент – Махачкала (+10 минут, не отправился по маршруту). Также предполагаются задержки проездов №86 Москва – Дербент и №85 Дербент – Москва”, – говорится в Telegram-канале СКЖД.
СКЖД: в Дагестане задерживаются пригородные поезда из-за подтопления ж/д полотна