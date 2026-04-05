В Дагестане отменили движение 12 пригородных поездов из-за подтоплений
Движение 12 пригородных поездов отменено в Дагестане из-за подтопления некоторых участков, сообщила Северо-Кавказская железная дорога. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T12:31+0300
МАХАЧКАЛА, 5 апр - ПРАЙМ. Движение 12 пригородных поездов отменено в Дагестане из-за подтопления некоторых участков, сообщила Северо-Кавказская железная дорога. Ранее сообщалось, что в воскресенье из-за обильных осадков и подъема уровня воды произошло подтопление железнодорожного полотна на участке между станциями Мамед-Кала и Дагестанские огни. В связи с этим в 09.25 мск было закрыто движение по обоим путям железнодорожного перегона."В связи с обильными осадками и подтоплением ряда участков на направлении Махачкала-Дербент в Республике Дагестан отменено движение 12 пригородных поездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.Речь идет о поездках между городами Махачкала, Дербент и Хасавюрт.
россия, дагестан, железнодорожное движение, железнодорожное сообщение
