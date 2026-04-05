Дмитриев допустил повышение цен на нефть до 150 долларов - 05.04.2026, ПРАЙМ
Дмитриев допустил повышение цен на нефть до 150 долларов
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о возможности повышения цен на нефть до 150 долларов и выше в ближайшие две недели. "Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов уже в ближайшие две недели", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о возможности повышения цен на нефть до 150 долларов и выше в ближайшие две недели.
"Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов уже в ближайшие две недели", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2026
В ЕС и Британии резко сократят число летних перелетов, считает Дмитриев
4 апреля, 21:45
 
