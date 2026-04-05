Дмитриев допустил повышение цен на нефть до 150 долларов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл...

2026-04-05T17:17+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о возможности повышения цен на нефть до 150 долларов и выше в ближайшие две недели. "Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов уже в ближайшие две недели", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

