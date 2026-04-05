Глава МЭА рассказал, к чему приведет топливный кризис - 05.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
2026-04-05T11:45+0300
Глава МЭА Бироль: топливный кризис приведёт к очередному возрождению ядерной энергетики

© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране
© AP Photo
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль полагает, что нынешний топливный кризис приведет к очередному возрождению ядерной энергетики, сообщает газета Financial Times, взявшая у него интервью.
Как заявил глава МЭА, нынешний кризис полностью изменит мировую энергетическую систему, подобно тому, как это случилось в 1970-е годы и в 2022 году. Он напомнил, что, в частности, потрясения в нефтяной отрасли в 1970-х спровоцировали резкий подъем ядерной энергетики.
"Он (Бироль - ред.) прогнозирует, что нынешний кризис спровоцирует очередное возрождение ядерной энергетики, резкий подъем (в сфере - ред.) электрических транспортных средств и стремление к увеличению использования возобновляемых источников энергии, а также побудит некоторые страны сжигать больше угля", - говорится в материале издания.
Газовой же отрасли, по мнению Бироля, придется "постараться", чтобы вернуть свою репутацию, учитывая, что за четыре года она столкнулась с двумя энергетическими потрясениями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
 
