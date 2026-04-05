В Челябинске задержали пассажира, вытолкнувшего из поезда проводницу

2026-04-05T16:37+0300

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пассажир, вытолкнувший из поезда проводницу, оперативно задержан и передан сотрудникам полиции, следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что пассажир поезда Челябинск-Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из вагона. В сети появилась видеозапись происшествия. "Об инциденте в поезде №149 Челябинск-Санкт-Петербург… Пассажир, который фигурирует на видеозаписи, был оперативно задержан и передан сотрудникам полиции. В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего", - прокомментировали в ФПК сообщения о том, что что пассажир поезда вытолкнул проводницу из вагона. Как уточнили в компании, проводница находится в медицинском учреждении, ей оказывается вся необходимая помощь.

