В Челябинске задержали пассажира, вытолкнувшего из поезда проводницу - 05.04.2026, ПРАЙМ
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
В Челябинске задержали пассажира, вытолкнувшего из поезда проводницу
В Челябинске задержали пассажира, вытолкнувшего из поезда проводницу - 05.04.2026, ПРАЙМ
В Челябинске задержали пассажира, вытолкнувшего из поезда проводницу
Пассажир, вытолкнувший из поезда проводницу, оперативно задержан и передан сотрудникам полиции, следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего,... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T16:37+0300
2026-04-05T16:37+0300
происшествия
бизнес
федеральная пассажирская компания
ржд
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пассажир, вытолкнувший из поезда проводницу, оперативно задержан и передан сотрудникам полиции, следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что пассажир поезда Челябинск-Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из вагона. В сети появилась видеозапись происшествия. "Об инциденте в поезде №149 Челябинск-Санкт-Петербург… Пассажир, который фигурирует на видеозаписи, был оперативно задержан и передан сотрудникам полиции. В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего", - прокомментировали в ФПК сообщения о том, что что пассажир поезда вытолкнул проводницу из вагона. Как уточнили в компании, проводница находится в медицинском учреждении, ей оказывается вся необходимая помощь.
бизнес, федеральная пассажирская компания, ржд
Происшествия, Бизнес, Федеральная пассажирская компания, РЖД
16:37 05.04.2026
 
В Челябинске задержали пассажира, вытолкнувшего из поезда проводницу

ФПК: пассажира, вытолкавшего из поезда проводницу, задержали и передали полиции

Поезд прибывает к платформе - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Поезд прибывает к платформе. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Пассажир, вытолкнувший из поезда проводницу, оперативно задержан и передан сотрудникам полиции, следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что пассажир поезда Челябинск-Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из вагона. В сети появилась видеозапись происшествия.
"Об инциденте в поезде №149 Челябинск-Санкт-Петербург… Пассажир, который фигурирует на видеозаписи, был оперативно задержан и передан сотрудникам полиции. В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего", - прокомментировали в ФПК сообщения о том, что что пассажир поезда вытолкнул проводницу из вагона.
Как уточнили в компании, проводница находится в медицинском учреждении, ей оказывается вся необходимая помощь.
Железнодорожный светофор - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
В Дагестане отменили движение 12 пригородных поездов из-за подтоплений
Вчера, 12:31
 
ПроисшествияБизнесФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
