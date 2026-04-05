Путин поздравил геологов с профессиональным праздником

Путин: геологи открыли 276 месторождений твердых полезных ископаемых за 2025 год
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем геолога заявил, что за прошедший год открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твердых полезных ископаемых, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых, успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надёжно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья", - говорится в сообщении.
Президент выражает уверенность в том, что геологи также будут трудиться "честно, на совесть", а также широко внедрять современные технологии и оборудование, вносить значимый вклад в укрепление минерально-сырьевого суверенитета России, её промышленного и энергетического потенциала и своей работой содействовать повышению качества жизни граждан России.
"Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств - выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу. Эти высокие нравственные принципы, крепкие профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, служат эффективному решению стоящих перед работниками отрасли задач", - также отметил глава государства.