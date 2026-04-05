В России появится ГОСТ на зеленую косметику и бытовую химию - 05.04.2026, ПРАЙМ
В России появится ГОСТ на зеленую косметику и бытовую химию
2026-04-05T09:25+0300
РОССИЯ, Роскачество, ГОСТ
В России появится ГОСТ на зеленую косметику и бытовую химию

Глава Роскачества Протасов: ГОСТ на зеленую косметику и бытовую химию появится в этом году

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. ГОСТ на зеленую косметику и бытовую химию появится в России в этом году, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"На зеленую косметику и бытовую химию", - сообщил он, отвечая на вопрос, какие ГОСТы планируется принять в 2026 году.
Он добавил, что Роскачество делает большую линейку зеленых стандартов с повышенными экологическими характеристиками. Кроме ГОСТа на зеленую косметику, также разрабатываются стандарты на зеленый офис и зеленое жилье.
Производство туалетной бумаги - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2026
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на туалетную бумагу
2 апреля, 09:10
 
