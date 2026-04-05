Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан сможет увеличить добычу нефти на десять тысяч баррелей в сутки - 05.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260405/kazakhstan-868931587.html
Казахстан сможет увеличить добычу нефти на десять тысяч баррелей в сутки
2026-04-05T21:05+0300
https://1prime.ru/20260405/neft-868928443.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_54c6fe740be62475a111c2382e5a9dac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:05 05.04.2026
 
Казахстан сможет увеличить добычу нефти на десять тысяч баррелей в сутки

Казахстан может увеличить добычу нефти без учета графика компенсаций в мае

© flickr.com / sly06Флаг Казахстана
Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Флаг Казахстана. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Казахстан сможет увеличить добычу нефти без учета графика компенсаций перепроизводства в мае на 10 тысяч баррелей в сутки, до 1,589 миллиона баррелей в сутки, а Алжир - на 6 тысяч, до 983 тысячи баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК.
В воскресенье восемь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в мае на 206 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем.
Однако Казахстан, как и еще три страны - Ирак, ОАЭ и Оман, должен компенсировать ранее допущенное перепроизводство. Согласно графику, представленному в прошлом месяце, в мае республика должна добывать меньше своего максимально разрешенного уровня на 669 тысяч баррелей в сутки.
План компенсаций на апрель учитывал сокращения на 650 тысяч баррелей при квоте в 1,579 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в мае Казахстан должен даже сократить добычу на 9 тысяч баррелей в сутки.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
ОПЕК+ не рекомендовала менять параметры соглашения по добыче нефти
Вчера, 19:19
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала