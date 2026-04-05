Казахстан сможет увеличить добычу нефти на десять тысяч баррелей в сутки
2026-04-05T21:05+0300
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Казахстан сможет увеличить добычу нефти без учета графика компенсаций перепроизводства в мае на 10 тысяч баррелей в сутки, до 1,589 миллиона баррелей в сутки, а Алжир - на 6 тысяч, до 983 тысячи баррелей в сутки, следует из материалов ОПЕК. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в мае на 206 тысяч баррелей в сутки по сравнению с апрелем. Однако Казахстан, как и еще три страны - Ирак, ОАЭ и Оман, должен компенсировать ранее допущенное перепроизводство. Согласно графику, представленному в прошлом месяце, в мае республика должна добывать меньше своего максимально разрешенного уровня на 669 тысяч баррелей в сутки. План компенсаций на апрель учитывал сокращения на 650 тысяч баррелей при квоте в 1,579 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в мае Казахстан должен даже сократить добычу на 9 тысяч баррелей в сутки.
