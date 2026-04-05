В Кувейте потушили пожары на нефтеперерабатывающем комплексе
Пожары на объектах нефтяного сектора в Кувейте, вызванные ударами БПЛА, потушены, заявил представитель Кувейтской нефтяной корпорации Хишам ар-Рифаи. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T20:52+0300
КАИР, 5 апр - ПРАЙМ. Пожары на объектах нефтяного сектора в Кувейте, вызванные ударами БПЛА, потушены, заявил представитель Кувейтской нефтяной корпорации Хишам ар-Рифаи. Ранее KUNA передавало, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в районе Шувайх в Кувейте, в результате чего на комплексе вспыхнул пожар. "В результате иранской атаки нанесен значительный материальный ущерб зданию нефтяного комплекса и нескольким производственным объектам. Пожарно-спасательные бригады справились с рядом пожаров, пострадавших в результате атак нет", - сказал ар-Рифаи, слова которого приводит агентство KUNA. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Кувейтская нефтяная корпорация: пожары, вызванные ударами БПЛА, потушены