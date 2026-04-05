Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кувейте потушили пожары на нефтеперерабатывающем комплексе - 05.04.2026, ПРАЙМ
В Кувейте потушили пожары на нефтеперерабатывающем комплексе
Пожары на объектах нефтяного сектора в Кувейте, вызванные ударами БПЛА, потушены, заявил представитель Кувейтской нефтяной корпорации Хишам ар-Рифаи. | 05.04.2026, ПРАЙМ
20:52 05.04.2026
 
В Кувейте потушили пожары на нефтеперерабатывающем комплексе

Кувейтская нефтяная корпорация: пожары, вызванные ударами БПЛА, потушены

КАИР, 5 апр - ПРАЙМ. Пожары на объектах нефтяного сектора в Кувейте, вызванные ударами БПЛА, потушены, заявил представитель Кувейтской нефтяной корпорации Хишам ар-Рифаи.
Ранее KUNA передавало, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в районе Шувайх в Кувейте, в результате чего на комплексе вспыхнул пожар.
"В результате иранской атаки нанесен значительный материальный ущерб зданию нефтяного комплекса и нескольким производственным объектам. Пожарно-спасательные бригады справились с рядом пожаров, пострадавших в результате атак нет", - сказал ар-Рифаи, слова которого приводит агентство KUNA.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иран нанес удары беспилотниками по военным позициям США в ОАЭ и Кувейте
Вчера, 03:47
 
