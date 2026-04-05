Новое заявление Медведева об Украине вызвало панику в Германии

Слова заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о Евросоюзе стали сигналом для Украины и Европы, пишет Junge Welt. "Россия, по всей видимости, коренным | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T09:31+0300

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Слова заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о Евросоюзе стали сигналом для Украины и Европы, пишет Junge Welt. "Россия, по всей видимости, коренным образом пересмотрела свою оценку ЕС", — говорится в публикации.В материале отмечается, что заявление Медведева подразумевает, что даже после окончания конфликта Россия будет рассматривать Украину как важный военный фактор, который может повлияет на Европу.На этой неделе Медведев написал в Telegram-канале, что России следует пересмотреть свою позицию относительно вступления соседних стран, включая Украину, в Евросоюз. Политик объяснил это тем, что ЕС больше не является исключительно экономическим союзом. Он может быстро преобразоваться в полноценный военный альянс, крайне враждебный России, который в некоторых аспектах мог бы оказаться даже опаснее НАТО, отметил зампред Совбеза.

