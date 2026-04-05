Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае, пишет Bloomberg - 05.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае, пишет Bloomberg
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае, пишет Bloomberg - 05.04.2026, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае, пишет Bloomberg
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман) принципиально договорились об увеличении | 05.04.2026, ПРАЙМ
Bloomberg: 8 стран ОПЕК+ договорились увеличить предел нефтедобычи на 206 тыс б/с в мае

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман) принципиально договорились об увеличении предельного уровня добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в мае, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.
Восемь стран ОПЕК+ в воскресенье обсудят объемы добычи нефти, также в этот день пройдет заседание мониторингового комитета альянса.
"Ключевые производители во главе с Саудовской Аравией и Россией достигли принципиального соглашения об увеличении целевых показателей примерно на 206 тысяч баррелей в день", - говорится в сообщении.
Учитывая, что поставки нефти из Персидского залива ограничены ближневосточным конфликтом, а ведущие производители, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт, вынуждены сокращать поставки, такой шаг со стороны альянса будет теоретическим, отмечает агентство. Тем не менее он может символизировать их намерение возобновить добычу, как только стихнут боевые действия.
"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре 2025 года завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатых в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март ОПЕК+ приостановил выход из ограничений, а с апреля его возобновил, приняв решение увеличить максимум производства на 206 тысяч баррелей в сутки.
 
