Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае, пишет Bloomberg

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае, пишет Bloomberg - 05.04.2026, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае, пишет Bloomberg

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман) принципиально договорились об увеличении | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T14:35+0300

2026-04-05T14:35+0300

2026-04-05T14:35+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман) принципиально договорились об увеличении предельного уровня добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в мае, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. Восемь стран ОПЕК+ в воскресенье обсудят объемы добычи нефти, также в этот день пройдет заседание мониторингового комитета альянса. "Ключевые производители во главе с Саудовской Аравией и Россией достигли принципиального соглашения об увеличении целевых показателей примерно на 206 тысяч баррелей в день", - говорится в сообщении. Учитывая, что поставки нефти из Персидского залива ограничены ближневосточным конфликтом, а ведущие производители, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт, вынуждены сокращать поставки, такой шаг со стороны альянса будет теоретическим, отмечает агентство. Тем не менее он может символизировать их намерение возобновить добычу, как только стихнут боевые действия. "Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре 2025 года завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатых в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март ОПЕК+ приостановил выход из ограничений, а с апреля его возобновил, приняв решение увеличить максимум производства на 206 тысяч баррелей в сутки.

саудовская аравия

оаэ

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек