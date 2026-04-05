ОПЕК+ не рекомендовала менять параметры соглашения по добыче нефти

2026-04-05T19:19+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из коммюнике по итогам встречи в воскресенье. "JMMC, в состав которого входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла, проводит свое 65-е заседание в режиме видеоконференции. JMMC проанализировал текущие рыночные условия и подчеркнул важную роль декларации о сотрудничестве в поддержании стабильности глобальных энергетических рынков", - говорится в сообщении. Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было.

2026

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

