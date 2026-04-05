Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить нефтедобычу с мая, заявил Новак

2026-04-05T18:41+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Кувейт, Казахстан и Оман) решила увеличить предел нефтедобычи на 206 тысяч баррелей в сутки с мая, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня было принято решение, чтобы увеличить квоты по добыче на 206 тысяч баррелей в сутки странами восьмерки, которые брали на себя добровольные обязательства по сокращению еще в апреле 2023 года", - сказал Новак в интервью ИС "Вести". По его словам, это позволит принять дополнительные меры по наполнению рынка нефтью. Кроме того, странам, которые участвуют в компенсациях ранее допущенного перепроизводства, это даст возможность увеличить скорость достижения полного соответствия условиям соглашения.Из расчетов РИА Новости следует, что с учетом текущего графика компенсаций, которого придерживаются Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман, участникам будет разрешено увеличить добычу суммарно на 181 тысячу баррелей в сутки. Однако страны ОПЕК+ обычно обновляют планы по возмещению перепроизводства в ближайшие дни после встречи."Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре 2025 года завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатых в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март ОПЕК+ приостановил выход из ограничений, а с апреля его возобновил, приняв решение увеличить максимум производства на 206 тысяч баррелей в сутки.

