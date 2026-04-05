https://1prime.ru/20260405/novak-868928599.html
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить нефтедобычу с мая, заявил Новак
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить нефтедобычу с мая, заявил Новак - 05.04.2026, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить нефтедобычу с мая, заявил Новак
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Кувейт, Казахстан и Оман) решила увеличить предел нефтедобычи на... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T18:41+0300
2026-04-05T18:41+0300
2026-04-05T19:29+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
алжир
александр новак
опек
"веди"
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75300/92/753009220_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_83376d44488da856006329d61953c925.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Кувейт, Казахстан и Оман) решила увеличить предел нефтедобычи на 206 тысяч баррелей в сутки с мая, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня было принято решение, чтобы увеличить квоты по добыче на 206 тысяч баррелей в сутки странами восьмерки, которые брали на себя добровольные обязательства по сокращению еще в апреле 2023 года", - сказал Новак в интервью ИС "Вести". По его словам, это позволит принять дополнительные меры по наполнению рынка нефтью. Кроме того, странам, которые участвуют в компенсациях ранее допущенного перепроизводства, это даст возможность увеличить скорость достижения полного соответствия условиям соглашения.Из расчетов РИА Новости следует, что с учетом текущего графика компенсаций, которого придерживаются Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман, участникам будет разрешено увеличить добычу суммарно на 181 тысячу баррелей в сутки. Однако страны ОПЕК+ обычно обновляют планы по возмещению перепроизводства в ближайшие дни после встречи."Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре 2025 года завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатых в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март ОПЕК+ приостановил выход из ограничений, а с апреля его возобновил, приняв решение увеличить максимум производства на 206 тысяч баррелей в сутки.
саудовская аравия
ирак
алжир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75300/92/753009220_0:63:2000:1563_1920x0_80_0_0_e0a5a5d9e54d2d872a4f85d69c46c9cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, саудовская аравия, ирак, алжир, александр новак, опек, "веди"
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, АЛЖИР, Александр Новак, ОПЕК, "Веди"
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить нефтедобычу с мая, заявил Новак
Новак: страны ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи на 206 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Кувейт, Казахстан и Оман) решила увеличить предел нефтедобычи на 206 тысяч баррелей в сутки с мая, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня было принято решение, чтобы увеличить квоты по добыче на 206 тысяч баррелей в сутки странами восьмерки, которые брали на себя добровольные обязательства по сокращению еще в апреле 2023 года", - сказал Новак
в интервью ИС "Вести
".
По его словам, это позволит принять дополнительные меры по наполнению рынка нефтью. Кроме того, странам, которые участвуют в компенсациях ранее допущенного перепроизводства, это даст возможность увеличить скорость достижения полного соответствия условиям соглашения.
Из расчетов РИА Новости следует, что с учетом текущего графика компенсаций, которого придерживаются Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман, участникам будет разрешено увеличить добычу суммарно на 181 тысячу баррелей в сутки. Однако страны ОПЕК+ обычно обновляют планы по возмещению перепроизводства в ближайшие дни после встречи.
"Восьмерка" ОПЕК+
в сентябре 2025 года завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатых в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март ОПЕК+ приостановил выход из ограничений, а с апреля его возобновил, приняв решение увеличить максимум производства на 206 тысяч баррелей в сутки.
