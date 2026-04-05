Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить нефтедобычу с мая, заявил Новак - 05.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить нефтедобычу с мая, заявил Новак
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Кувейт, Казахстан и Оман) решила увеличить предел нефтедобычи на... | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T18:41+0300
2026-04-05T19:29+0300
18:41 05.04.2026 (обновлено: 19:29 05.04.2026)
 
Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить нефтедобычу с мая, заявил Новак

Новак: страны ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи на 206 тысяч баррелей в сутки

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Кувейт, Казахстан и Оман) решила увеличить предел нефтедобычи на 206 тысяч баррелей в сутки с мая, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня было принято решение, чтобы увеличить квоты по добыче на 206 тысяч баррелей в сутки странами восьмерки, которые брали на себя добровольные обязательства по сокращению еще в апреле 2023 года", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".
По его словам, это позволит принять дополнительные меры по наполнению рынка нефтью. Кроме того, странам, которые участвуют в компенсациях ранее допущенного перепроизводства, это даст возможность увеличить скорость достижения полного соответствия условиям соглашения.
Из расчетов РИА Новости следует, что с учетом текущего графика компенсаций, которого придерживаются Ирак, Казахстан, ОАЭ и Оман, участникам будет разрешено увеличить добычу суммарно на 181 тысячу баррелей в сутки. Однако страны ОПЕК+ обычно обновляют планы по возмещению перепроизводства в ближайшие дни после встречи.
"Восьмерка" ОПЕК+ в сентябре 2025 года завершила досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начатых в апреле, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март ОПЕК+ приостановил выход из ограничений, а с апреля его возобновил, приняв решение увеличить максимум производства на 206 тысяч баррелей в сутки.
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКАЛЖИРАлександр НовакОПЕК"Веди"
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
