Рынок нефти не сбалансирован, заявил Новак

Рынок нефти не сбалансирован, это влияет и на спрос, есть большой разрыв между ценами на нефть и нефтепродуктов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T19:01+0300
Новак: рынок нефти не сбалансирован, это влияет и на спрос
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Рынок нефти не сбалансирован, это влияет и на спрос, есть большой разрыв между ценами на нефть и нефтепродуктов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня рынок (нефти - ред.), понятно, не сбалансирован. Это очень сильно в том числе влияет и на спрос. Глобально, не только на энергетические рынки, но и на экономику, и на конечное предложение. Сегодня очень большой разрыв между ценами на нефть и ценами на конечные продукты, это нефтепродукты", - сказал он ИС "Вести".
Новак отметил, что эта разница сильно выросла, наблюдается дефицит нефтепродуктов в мире, что влияет на экономику и другие смежные отрасли.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Дмитриев допустил повышение цен на нефть до 150 долларов