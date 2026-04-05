https://1prime.ru/20260405/novak-868929057.html

Рынок нефти не сбалансирован, заявил Новак - 05.04.2026, ПРАЙМ

Рынок нефти не сбалансирован, это влияет и на спрос, есть большой разрыв между ценами на нефть и нефтепродуктов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T19:01+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

иран

рф

александр новак

"веди"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863525984_0:187:2981:1863_1920x0_80_0_0_3b5f9b1615d9efa7d65cc2dd2155bb8b.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Рынок нефти не сбалансирован, это влияет и на спрос, есть большой разрыв между ценами на нефть и нефтепродуктов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня рынок (нефти - ред.), понятно, не сбалансирован. Это очень сильно в том числе влияет и на спрос. Глобально, не только на энергетические рынки, но и на экономику, и на конечное предложение. Сегодня очень большой разрыв между ценами на нефть и ценами на конечные продукты, это нефтепродукты", - сказал он ИС "Вести". Новак отметил, что эта разница сильно выросла, наблюдается дефицит нефтепродуктов в мире, что влияет на экономику и другие смежные отрасли. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

