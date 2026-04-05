https://1prime.ru/20260405/opek-868928188.html

ОПЕК+ обеспокоена атаками на энергоинфраструктуру

2026-04-05T18:05+0300

энергетика

нефть

опек

сша

иран

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/83077/56/830775636_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_f129a4616ccb6e41e222237ba41a1b58.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) выразил обеспокоенность в связи с атаками на энергоинфраструктуру, восстановление энергообъектов занимает много времени, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье. "Комитет также выразил обеспокоенность по поводу нападений на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных энергетических активов до полной мощности является дорогостоящим и длительным процессом, что влияет на общую доступность энергоснабжения", - говорится в сообщении.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Также сообщалось о повреждении ряда объектов нефтегазовой инфраструктуры на Ближнем Востоке.Согласно данным агентства Рейтер, добыча нефти странами-членами ОПЕК в марте снизилась на 7,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 21,57 миллиона баррелей в сутки, в основном из-за сокращения добычи в Кувейте, Ираке, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

сша

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

