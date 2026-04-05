ОПЕК+ обеспокоена атаками на энергоинфраструктуру - 05.04.2026, ПРАЙМ
ОПЕК+ обеспокоена атаками на энергоинфраструктуру
2026-04-05T18:05+0300
2026-04-05T18:51+0300
https://1prime.ru/20260405/tanker-868924077.html
18:05 05.04.2026 (обновлено: 18:51 05.04.2026)
 
ОПЕК+ обеспокоена атаками на энергоинфраструктуру

Мониторинговый комитет ОПЕК+ обеспокоен атаками на энергоинфраструктуру

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) выразил обеспокоенность в связи с атаками на энергоинфраструктуру, восстановление энергообъектов занимает много времени, следует из официального коммюнике по итогам встречи в воскресенье.
"Комитет также выразил обеспокоенность по поводу нападений на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных энергетических активов до полной мощности является дорогостоящим и длительным процессом, что влияет на общую доступность энергоснабжения", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Также сообщалось о повреждении ряда объектов нефтегазовой инфраструктуры на Ближнем Востоке.
Согласно данным агентства Рейтер, добыча нефти странами-членами ОПЕК в марте снизилась на 7,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 21,57 миллиона баррелей в сутки, в основном из-за сокращения добычи в Кувейте, Ираке, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
СМИ: танкер с нефтью из Ирака заметили проходящим через Ормузский пролив
Вчера, 14:58
 
