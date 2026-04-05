https://1prime.ru/20260405/opek-868928904.html

ОПЕК+ подготовит доклад с анализом ситуации на рынке нефти, заявил Новак

Секретариат ОПЕК к следующей встрече восьми участников ОПЕК+ в мае подготовит доклад с анализом текущей ситуации на рынке нефти и предложит дополнительные меры,

2026-04-05T18:53+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/01/867098538_0:113:2549:1547_1920x0_80_0_0_d359a62703e0066c03efd519db469522.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Секретариат ОПЕК к следующей встрече восьми участников ОПЕК+ в мае подготовит доклад с анализом текущей ситуации на рынке нефти и предложит дополнительные меры, которые нужно будет принять альянсу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы договорились о том, что в течение месяца будут сделаны дополнительные анализы текущей ситуации. В следующий раз встретимся через месяц, и Секретариат ОПЕК подготовит соответствующий доклад по оценке текущей ситуации на рынке и дополнительных мерах, которые необходимо принять", - сказал вице-премьер в интервью ИС "Вести". Новак отметил, что в ходе встречи в воскресенье был отмечен серьезный кризис и серьезная волатильность на энергетических рынках. В то же время была также подчеркнута ведущая роль ОПЕК+ в обеспечении стабильности и снижении волатильности."Мы будем смотреть за текущей ситуацией. Мы будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры, связанные с балансировкой рынка", - добавил Новак.Мировые цены на нефть завершили март рекордным за всю историю месячным ростом - на 50-60% на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Максимально котировки поднимались до 119,5 долларов за баррель. Этот уровень был достигнут впервые с июня 2022 года.

https://1prime.ru/20260405/opek-868927941.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, александр новак, опек, "веди", ближний восток