ОПЕК+ подготовит доклад с анализом ситуации на рынке нефти, заявил Новак - 05.04.2026, ПРАЙМ
ОПЕК+ подготовит доклад с анализом ситуации на рынке нефти, заявил Новак
18:53 05.04.2026 (обновлено: 19:30 05.04.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Секретариат ОПЕК к следующей встрече восьми участников ОПЕК+ в мае подготовит доклад с анализом текущей ситуации на рынке нефти и предложит дополнительные меры, которые нужно будет принять альянсу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы договорились о том, что в течение месяца будут сделаны дополнительные анализы текущей ситуации. В следующий раз встретимся через месяц, и Секретариат ОПЕК подготовит соответствующий доклад по оценке текущей ситуации на рынке и дополнительных мерах, которые необходимо принять", - сказал вице-премьер в интервью ИС "Вести".
Новак отметил, что в ходе встречи в воскресенье был отмечен серьезный кризис и серьезная волатильность на энергетических рынках. В то же время была также подчеркнута ведущая роль ОПЕК+ в обеспечении стабильности и снижении волатильности.
"Мы будем смотреть за текущей ситуацией. Мы будем мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры, связанные с балансировкой рынка", - добавил Новак.
Мировые цены на нефть завершили март рекордным за всю историю месячным ростом - на 50-60% на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Максимально котировки поднимались до 119,5 долларов за баррель. Этот уровень был достигнут впервые с июня 2022 года.
