Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сможет нарастить нефтедобычу в мае на 62 тысячи баррелей в сутки - 05.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Россия сможет нарастить нефтедобычу в мае на 62 тысячи баррелей в сутки
2026-04-05T19:44+0300
2026-04-05T20:39+0300
энергетика
нефть
россия
опек
19:44 05.04.2026 (обновлено: 20:39 05.04.2026)
 
Россия сможет нарастить нефтедобычу в мае на 62 тысячи баррелей в сутки

ОПЕК: Россия сможет увеличить нефтедобычу в мае на 62 тысячи баррелей в сутки

Логотип ОПЕК. Архивное фото
Логотип ОПЕК. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия сможет нарастить нефтедобычу в мае по сравнению с апрелем на 62 тысячи баррелей в сутки, до 9,699 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК.
В апреле максимально разрешенная добыча нефти в России составляла 9,637 миллиона баррелей в сутки.
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) на встрече в воскресенье приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в мае по сравнению с пределом в апреле, следует из коммюнике ОПЕК.
В сентябре 2025 года "восьмерка" завершила досрочный выход из сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного ограничения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март 2026 года ОПЕК+ взял паузу в увеличении добычи, а затем решил в апреле увеличить максимум производства на 206 тысяч баррелей в сутки.
Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет седьмого июня
