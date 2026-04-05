https://1prime.ru/20260405/opek-868929897.html

Россия сможет нарастить нефтедобычу в мае на 62 тысячи баррелей в сутки

Россия сможет нарастить нефтедобычу в мае на 62 тысячи баррелей в сутки - 05.04.2026, ПРАЙМ

Россия сможет нарастить нефтедобычу в мае на 62 тысячи баррелей в сутки

Россия сможет нарастить нефтедобычу в мае по сравнению с апрелем на 62 тысячи баррелей в сутки, до 9,699 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК. | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T19:44+0300

2026-04-05T19:44+0300

2026-04-05T20:39+0300

энергетика

нефть

россия

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/29/840752985_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_58375583121f3aa8af9d72b36d3bc732.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия сможет нарастить нефтедобычу в мае по сравнению с апрелем на 62 тысячи баррелей в сутки, до 9,699 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК. В апреле максимально разрешенная добыча нефти в России составляла 9,637 миллиона баррелей в сутки.Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) на встрече в воскресенье приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в мае по сравнению с пределом в апреле, следует из коммюнике ОПЕК.В сентябре 2025 года "восьмерка" завершила досрочный выход из сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного ограничения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март 2026 года ОПЕК+ взял паузу в увеличении добычи, а затем решил в апреле увеличить максимум производства на 206 тысяч баррелей в сутки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, опек