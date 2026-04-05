Россия сможет нарастить нефтедобычу в мае на 62 тысячи баррелей в сутки
2026-04-05T19:44+0300
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия сможет нарастить нефтедобычу в мае по сравнению с апрелем на 62 тысячи баррелей в сутки, до 9,699 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК. В апреле максимально разрешенная добыча нефти в России составляла 9,637 миллиона баррелей в сутки.Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) на встрече в воскресенье приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в мае по сравнению с пределом в апреле, следует из коммюнике ОПЕК.В сентябре 2025 года "восьмерка" завершила досрочный выход из сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начала постепенный отказ от дополнительного ограничения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. На январь-март 2026 года ОПЕК+ взял паузу в увеличении добычи, а затем решил в апреле увеличить максимум производства на 206 тысяч баррелей в сутки.
нефть, россия, опек
Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет седьмого июня