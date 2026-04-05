Роскачество рассказало, какие вина лучше выбирать летом и весной
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Летом и весной лучше выбирать более легкие тихие российские вина, тогда как осенью и зимой - вина с выдержкой, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Летом и весной, как правило, выбор отдается более легким винам, осенью и зимой хочется чего-то более полнотелого, согревающего, и здесь хорошо выручают вина с выдержкой", - сказал он.
Протасов добавил, что в последнее время Роскачество наблюдает тенденцию - вина, которые ранее имели четкую сезонность, начинают ее терять. Так, например, игристые, которые традиционно в основном шли к новогодним праздникам, теперь имеют устойчивый спрос в течение всего года.
Мода на легкие белые, красные и розовые вина сейчас актуальна также в течение всего года, указал глава организации.
