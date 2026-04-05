Роскачество рассказало, какие вина лучше выбирать летом и весной - 05.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260405/roskachestvo-868916148.html
Роскачество рассказало, какие вина лучше выбирать летом и весной
бизнес
россия
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868916148.jpg?1775351853
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Роскачество рассказало, какие вина лучше выбирать летом и весной

Глава Роскачества Протасов: летом и весной лучше выбирать более легкие российские вина

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Летом и весной лучше выбирать более легкие тихие российские вина, тогда как осенью и зимой - вина с выдержкой, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"Летом и весной, как правило, выбор отдается более легким винам, осенью и зимой хочется чего-то более полнотелого, согревающего, и здесь хорошо выручают вина с выдержкой", - сказал он.
Протасов добавил, что в последнее время Роскачество наблюдает тенденцию - вина, которые ранее имели четкую сезонность, начинают ее терять. Так, например, игристые, которые традиционно в основном шли к новогодним праздникам, теперь имеют устойчивый спрос в течение всего года.
Мода на легкие белые, красные и розовые вина сейчас актуальна также в течение всего года, указал глава организации.
 
БизнесРОССИЯРоскачество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала