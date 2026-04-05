Роскачество рассказало, как выбрать мед - 05.04.2026, ПРАЙМ
Роскачество рассказало, как выбрать мед
05:47 05.04.2026 (обновлено: 06:42 05.04.2026)
 
Роскачество рассказало, как выбрать мед

Роскачество: при выборе меда нужно обратить внимание на его цвет

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. При выборе меда нужно обратить внимание на его цвет - у каждого сорта он свой: цветочный мед зачастую должен быть светло-желтого цвета, липовый - янтарного, а гречишный - ближе к коричневому, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
"При выборе меда в магазине, во-первых, стоит обращать внимание на цвет продукции - у каждого сорта он свой. Так, цветочный мед, как правило, имеет светло-желтый цвет, липовый - янтарный, гречишный - ближе к коричневому", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что натуральный мед, если он не засахарился, имеет прозрачную консистенцию - без мутности и осадка. При этом, если мед прошлогодний, и он засахарился - это нормальное явление. Для проверки жидкого меда эксперты советуют покрутить банку в руках - содержимое должно быть достаточно вязким и плавно перетекать от одной стенки к другой.
Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на маркировку продукции, в частности на год сбора и дату упаковывания.
Чтобы убедиться в качестве меда, также можно проверить наличие на упаковке российского "Знака качества". Такая маркировка гарантирует соответствие продукта обязательным требованиям безопасности и повышенным стандартам, разработанным Роскачеством. На сегодняшний день в России представлено восемь наименований меда, имеющих этот знак.
В случае, если мед можно попробовать, стоит обратить внимание на его вкус: у хорошего продукта отсутствует карамельный или кислый привкус. Первый может свидетельствовать о перегреве, второй - о начале брожения. Что касается гречишного или каштанового меда, в их вкусе допустимо присутствие небольшой горечи.
Роскачество рекомендует хранить продукт в темном и прохладном месте при температуре не выше 20 градусов. Продукция в хорошо укупоренной емкости может храниться до года, в герметичной емкости - до двух лет.
 
