Самолет, вынужденно севший в Нижневартовске, вылетел в Екатеринбург

2026-04-05T16:53+0300

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – ПРАЙМ. Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом из Владивостока в Екатеринбург, который вынужденно сел в Нижневартовске из-за смерти пассажирки, вылетел в столицу Урала, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В воскресенье авиакомпания "Уральские авиалинии" информировала, что 50-летняя пассажирка потеряла сознание на борту рейса из Владивостока в Екатеринбург, самолёт сел в ближайшем аэропорту, в Нижневартовске, для оказания помощи женщине, однако она скончалась до прибытия медиков. "Да, вылетел", - сказала собеседница агентства в ответ на соответствующий вопрос.

