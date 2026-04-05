Британия сообщила об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан в ОАЭ

Британия сообщила об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан в ОАЭ - 05.04.2026, ПРАЙМ

Британия сообщила об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан в ОАЭ

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан на побережье Оманского залива в ОАЭ. | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T20:17+0300

2026-04-05T20:17+0300

2026-04-05T20:17+0300

ЛОНДОН, 5 апр - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан на побережье Оманского залива в ОАЭ. "UKMTO получило сообщение об инциденте в порту Хаур-Факкан, ОАЭ. Капитан судна сообщил, что видел множественные всплески от снарядов в непосредственной близости от своего контейнеровоза, на борту которого проводились погрузочные работы", - говорится в сообщении. О попаданиях в судно и пострадавших моряках не сообщается. UKMTO также не удалось установить происхождение снаряда. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20260405/tanker-868924077.html

нефть, мировая экономика, оаэ, сша, иран