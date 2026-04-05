Британия сообщила об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан в ОАЭ - 05.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260405/sukhogruz-868930780.html
Британия сообщила об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан в ОАЭ
Британия сообщила об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан в ОАЭ - 05.04.2026, ПРАЙМ
Британия сообщила об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан в ОАЭ
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан на побережье Оманского залива в ОАЭ. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T20:17+0300
2026-04-05T20:17+0300
происшествия
нефть
мировая экономика
оаэ
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861408192_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_70387cd4c91c0c57e5c3904e38869578.jpg
ЛОНДОН, 5 апр - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан на побережье Оманского залива в ОАЭ. "UKMTO получило сообщение об инциденте в порту Хаур-Факкан, ОАЭ. Капитан судна сообщил, что видел множественные всплески от снарядов в непосредственной близости от своего контейнеровоза, на борту которого проводились погрузочные работы", - говорится в сообщении. О попаданиях в судно и пострадавших моряках не сообщается. UKMTO также не удалось установить происхождение снаряда. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260405/tanker-868924077.html
оаэ
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861408192_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f77657f66f6cda0bd82e20f04d2045f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, оаэ, сша, иран
Происшествия, Нефть, Мировая экономика, ОАЭ, США, ИРАН
20:17 05.04.2026
 
Британия сообщила об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан в ОАЭ

UKMTO: в порту Хаур-Факкан в ОАЭ обстреляли сухогруз

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСухогруз
Сухогруз - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Сухогруз. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЛОНДОН, 5 апр - ПРАЙМ. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан на побережье Оманского залива в ОАЭ.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в порту Хаур-Факкан, ОАЭ. Капитан судна сообщил, что видел множественные всплески от снарядов в непосредственной близости от своего контейнеровоза, на борту которого проводились погрузочные работы", - говорится в сообщении.
О попаданиях в судно и пострадавших моряках не сообщается. UKMTO также не удалось установить происхождение снаряда.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ПроисшествияНефтьМировая экономикаОАЭСШАИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала