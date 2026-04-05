СМИ: танкер с нефтью из Ирака заметили проходящим через Ормузский пролив - 05.04.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
СМИ: танкер с нефтью из Ирака заметили проходящим через Ормузский пролив
© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Танкер Ocean Thunder с нефтью из Ирака проходит через Ормузский пролив, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитических компаний LSEG и Kpler.
"Нефтяной танкер с иракской нефтью был замечен проходящим через Ормузский пролив недалеко от иранского побережья на следующий день после того, как Иран заявил, что Ирак освобожден от каких-либо ограничений на транзит", - пишет агентство.
Отмечается, что танкер направляется в Малайзию.
США и Израиль 28 февраля начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил об ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в ряде стран Ближнего Востока. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.
Два японских танкера прошли через Ормузский пролив
