СМИ: танкер с нефтью из Ирака заметили проходящим через Ормузский пролив

Танкер Ocean Thunder с нефтью из Ирака проходит через Ормузский пролив, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитических компаний LSEG и Kpler. | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T14:58+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Танкер Ocean Thunder с нефтью из Ирака проходит через Ормузский пролив, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные аналитических компаний LSEG и Kpler. "Нефтяной танкер с иракской нефтью был замечен проходящим через Ормузский пролив недалеко от иранского побережья на следующий день после того, как Иран заявил, что Ирак освобожден от каких-либо ограничений на транзит", - пишет агентство. Отмечается, что танкер направляется в Малайзию. США и Израиль 28 февраля начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил об ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в ряде стран Ближнего Востока. Кроме того, власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.

нефть, ормузский пролив, иран, сша