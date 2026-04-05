Два японских танкера прошли через Ормузский пролив
Впервые с начала нападения США и Израиля на Иран два японских танкера благополучно миновали Ормузский пролив, сообщил телеканал NHK. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T10:35+0300
нефть
мировая экономика
ормузский пролив
сша
иран
япония
ТОКИО, 5 апр – ПРАЙМ. Впервые с начала нападения США и Израиля на Иран два японских танкера благополучно миновали Ормузский пролив, сообщил телеканал NHK. Первым стал танкер Sohar LNG под флагом Панамы с грузом японской компании Mitsui O.S.K. Lines, который благополучно вышел из Персидского залива через Ормузский пролив к ночи 3 апреля. Затем вечером в субботу танкер Green Sanvi также с грузом СПГ и также принадлежащий Mitsui O.S.K. Lines, но под флагом Индии вышел из Персидского залива через Ормузский пролив. Компания подтвердила, что экипаж и судна находятся в безопасности. До сих пор японские официальные лица сообщали, что в Персидском заливе фактически заблокированы 45 судов, связанных с Японией. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
NHK: два японских танкера прошли через Ормузский пролив впервые с начала блокировки