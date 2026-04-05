Два японских танкера прошли через Ормузский пролив - 05.04.2026, ПРАЙМ
Два японских танкера прошли через Ормузский пролив
Два японских танкера прошли через Ормузский пролив - 05.04.2026, ПРАЙМ
Два японских танкера прошли через Ормузский пролив
Впервые с начала нападения США и Израиля на Иран два японских танкера благополучно миновали Ормузский пролив, сообщил телеканал NHK. | 05.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-05T10:35+0300
2026-04-05T10:35+0300
нефть
мировая экономика
ормузский пролив
сша
иран
япония
ТОКИО, 5 апр – ПРАЙМ. Впервые с начала нападения США и Израиля на Иран два японских танкера благополучно миновали Ормузский пролив, сообщил телеканал NHK. Первым стал танкер Sohar LNG под флагом Панамы с грузом японской компании Mitsui O.S.K. Lines, который благополучно вышел из Персидского залива через Ормузский пролив к ночи 3 апреля. Затем вечером в субботу танкер Green Sanvi также с грузом СПГ и также принадлежащий Mitsui O.S.K. Lines, но под флагом Индии вышел из Персидского залива через Ормузский пролив. Компания подтвердила, что экипаж и судна находятся в безопасности. До сих пор японские официальные лица сообщали, что в Персидском заливе фактически заблокированы 45 судов, связанных с Японией. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ормузский пролив
сша
иран
япония
нефть, мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, япония
Нефть, Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН, ЯПОНИЯ
Два японских танкера прошли через Ормузский пролив

NHK: два японских танкера прошли через Ормузский пролив впервые с начала блокировки

ТОКИО, 5 апр – ПРАЙМ. Впервые с начала нападения США и Израиля на Иран два японских танкера благополучно миновали Ормузский пролив, сообщил телеканал NHK.
Первым стал танкер Sohar LNG под флагом Панамы с грузом японской компании Mitsui O.S.K. Lines, который благополучно вышел из Персидского залива через Ормузский пролив к ночи 3 апреля. Затем вечером в субботу танкер Green Sanvi также с грузом СПГ и также принадлежащий Mitsui O.S.K. Lines, но под флагом Индии вышел из Персидского залива через Ормузский пролив. Компания подтвердила, что экипаж и судна находятся в безопасности.
До сих пор японские официальные лица сообщали, что в Персидском заливе фактически заблокированы 45 судов, связанных с Японией.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
НефтьМировая экономикаОрмузский проливСШАИРАНЯПОНИЯ
 
 
