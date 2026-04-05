В Германии цена на дизельное топливо продолжает бить рекорды

В Германии цена на дизельное топливо продолжает бить рекорды - 05.04.2026, ПРАЙМ

В Германии цена на дизельное топливо продолжает бить рекорды

Цена на дизельное топливо в Германии обновила исторический максимум на фоне эскалации на Ближнем Востоке, побив рекорд марта 2022 года, сообщил немецкий...

2026-04-05T16:06+0300

2026-04-05T16:06+0300

2026-04-05T16:06+0300

БЕРЛИН, 5 апр - ПРАЙМ. Цена на дизельное топливо в Германии обновила исторический максимум на фоне эскалации на Ближнем Востоке, побив рекорд марта 2022 года, сообщил немецкий автоклуб ADAC, который мониторит ситуацию на немецких заправках. "Четвертого апреля литр дизельного топлива стоил в среднем 2,425 евро по стране, что на 3,4 евроцента больше, чем днем ранее. Это на 10 центов превышает рекорд марта 2022 года", - говорится в сообщении автоклуба. По данным ADAC, вслед за дизелем дорожает и бензин. Так, стоимость бюджетной марки Super E10 достигла 2,184 евро за литр, что всего на два цента меньше исторического максимума, зафиксированного в марте 2022 года. Ранее газета Bild сообщила, что цены на топливо в Германии продолжают расти даже с учетом мер по стабилизации, предпринятых правительством. В частности, отмечалось, что новое правило, разрешающее автозаправочным станциям повышать цены на топливо не чаще одного раза в день, не снизило финансовую нагрузку на владельцев транспорта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.

иран

германия

ближний восток

мировая экономика, иран, германия, ближний восток, bild