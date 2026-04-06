https://1prime.ru/20260406/diztoplivo-868960714.html

В Москве средняя цена на дизтопливо впервые с августа приостановила рост

2026-04-06T20:06+0300

экономика

москва

татнефть

лукойл

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо на московских АЗС за неделю с 30 марта по 6 апреля впервые с августа приостановила свой рост, оставшись на уровне 77,11 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Последний раз цена приостанавливала свой рост на неделе с 25 августа по 1 сентября прошлого года. Средняя стоимость бензина Аи-92 на заправках в Москве за неделю с 30 марта по 6 апреля выросла на 6 копеек и составила 63,83 рубля за литр, Аи-95 - выросла на 9 копеек и составила 70,36 рубля за литр. Цена марки бензина Аи-100 с 30 марта по 6 апреля увеличилась в среднем на 20 копеек - до 95,50 рубля за литр. Стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на АЗС "Татнефти", "Тебойла", и "Лукойла", при этом остались неизменными цены у "Роснефти", "Нефтьмагистрали", "Газпром нефти" и "Транс-АЗС". Стоимость Аи-100 выросла за неделю на АЗС "Татнефти", "Роснефти", "Нефтьмагистрали", "Тебойла" и "Лукойла", а на заправках "Газпром нефти" и "Транс-АЗС" - не изменилась. Цена дизельного топлива выросла только на сети АЗС "Татнефти", на остальных она осталась без изменений.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

