В Москве средняя цена на дизтопливо впервые с августа приостановила рост - 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T20:06+0300
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо на московских АЗС за неделю с 30 марта по 6 апреля впервые с августа приостановила свой рост, оставшись на уровне 77,11 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Последний раз цена приостанавливала свой рост на неделе с 25 августа по 1 сентября прошлого года. Средняя стоимость бензина Аи-92 на заправках в Москве за неделю с 30 марта по 6 апреля выросла на 6 копеек и составила 63,83 рубля за литр, Аи-95 - выросла на 9 копеек и составила 70,36 рубля за литр. Цена марки бензина Аи-100 с 30 марта по 6 апреля увеличилась в среднем на 20 копеек - до 95,50 рубля за литр. Стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на АЗС "Татнефти", "Тебойла", и "Лукойла", при этом остались неизменными цены у "Роснефти", "Нефтьмагистрали", "Газпром нефти" и "Транс-АЗС". Стоимость Аи-100 выросла за неделю на АЗС "Татнефти", "Роснефти", "Нефтьмагистрали", "Тебойла" и "Лукойла", а на заправках "Газпром нефти" и "Транс-АЗС" - не изменилась. Цена дизельного топлива выросла только на сети АЗС "Татнефти", на остальных она осталась без изменений.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Трамп признался, что без колебаний забрал бы иранскую нефть
18:52
 
ЭкономикаМОСКВАТатнефтьЛукойлРоснефть
 
 
