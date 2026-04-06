Дмитриев считает, что катастрофическая нехватка нефти неминуема - 06.04.2026, ПРАЙМ
Дмитриев считает, что катастрофическая нехватка нефти неминуема
2026-04-06T20:15+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ближний восток
сша
кирилл дмитриев
20:15 06.04.2026
 
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что катастрофическая нехватка нефти неминуема.
Ранее агентство Блумберг отмечало, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco рекордно повысила цены на сырьё для майских поставок до премии в 19,5 доллара по сравнению с корзиной сортов Oman/Dubai (эталоном для нефтеперерабатывающих заводов в Азии).
"Впервые в истории Саудовская Аравия устанавливает премию в 20 долларов за баррель к и без того заоблачной цене на нефть. Катастрофический дефицит нефти неизбежен", - написал Дмитриев в соцсети X.
Повышение на май связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
