Экс-мэра Находки перевели в колонию-поселение

2026-04-06T05:56+0300

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр – ПРАЙМ. Приморский краевой суд удовлетворил ходатайство осужденного бывшего главы фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, экс-мэра Находки Андрея Горелова о переводе его из колонии строгого режима в колонию-поселение, следует из материалов суда. В декабре 2022 года суд назначил Горелову по делу о злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе девять лет лишения свободы в колонии и штраф в 11 миллионов рублей. Апелляция отклонила жалобу защиты на приговор. "Ходатайство осуждённого Горелова А.Е. об изменении вида исправительного учреждения из исправительной колонии строгого режима на колонию-поселение – удовлетворить. Осуждённого Горелова Андрея Евгеньевича перевести для дальнейшего отбывания наказания, назначенного по приговору Первореченского районного суда Владивостока от 20.12.2022, в колонию-поселение", - говорится в постановлении суда. Там указано, что в своем ходатайстве Горелов указал, что раскаивается в содеянном. Кроме того, у него нет взысканий за весь период отбывания наказания, он получил три образования, девять грамот и пять благодарностей, "продолжает характеризоваться положительно". Горелова задержали в марте 2021 года. По версии обвинения, бывший чиновник в январе-сентябре 2020 года пользовался служебным положением, оказывая покровительство поставщику стройматериалов: он потребовал у подрядчика, проводившего ремонт в доме в Уссурийске, закупить стройматериалы именно у своих "партнеров". После этого Горелов заявил, что выполненные работы будут оплачены, только если подрядчик заключит соглашение об уступке положенных ему за ремонт 4,2 миллиона рублей в пользу поставщика стройматериалов. Также чиновника обвинили в участии в схеме со строительной компанией, которой Горелов помогал с заключением договоров на ремонт многоквартирных домов во Владивостоке, обеспечивал приемку выполненных работ и незамедлительную их оплату. За такие услуги Горелов получил 2,2 миллиона рублей, отмечали правоохранители. Горелов стал мэром Находки в феврале 2016 года. В 2018 году он и председатель думы Находкинского городского округа Евгений Воронин, у которых был затянувшийся конфликт, подали в отставку – об этом их просил занимавший тогда пост врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

общество , россия, владивосток, приморский край, приморье