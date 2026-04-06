https://1prime.ru/20260406/ekspert-868937222.html

Раскрыт новый способ обмана россиян

2026-04-06T01:46+0300

россия

общество

росфинмониторинг

центральные банки

центральный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868937222.jpg?1775432731

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Мошенники обманывают россиян дипфейками с родственниками - имитируя голос сына или внука, они говорят жертве о "ДТП" или "задержании полицией", требуя срочно передать деньги, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава. "Особую опасность представляют многоходовые комбинации, когда первый звонок с городского номера становится лишь входной дверью для более сложной атаки. Получив первичное согласие или данные, мошенники спустя некоторое время связываются с жертвой уже якобы от имени полиции, Росфинмониторинга или Центрального банка, сообщая, что предыдущий звонок был мошенническим, а счета находятся под угрозой", - рассказал он. "В результате человека убеждают перевести все накопления на "безопасный счет" или передать их лично прибывшему курьеру. Параллельно активно эксплуатируется и классическая легенда с родственником в беде: имитируя голос сына или внука с помощью дипфейка или простой "актерской" игры по телефону, мошенники сообщают о ДТП или задержании полицией, требуя срочно передать деньги", - добавил Кучава. По его словам, в случае со стационарными телефонами пенсионеры лишены возможности быстро сверить входящий номер с контактами в телефоне, что делает эту схему особенно эффективной. Эксперт советует при любом подобном запросе немедленно прекратить разговор, положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру, а не по тому, который продиктовал звонивший. "Если дома есть дети, важно предупредить их: на вопросы незнакомцев по телефону отвечать нельзя, лучше сразу передать трубку взрослому или завершить разговор", - заключил Кучава.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

