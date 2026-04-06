В России появится ГОСТ на подарки для новорожденных

В России появится ГОСТ на подарки для новорожденных - 06.04.2026, ПРАЙМ

В России появится ГОСТ на подарки для новорожденных

ГОСТ на подарки для новорожденных появится в России в этом году - важно обобщить лучшие примеры и создать национальный стандарт как рекомендации регионам,... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T03:16+0300

2026-04-06T03:57+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. ГОСТ на подарки для новорожденных появится в России в этом году - важно обобщить лучшие примеры и создать национальный стандарт как рекомендации регионам, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "... ГОСТ на подарочный комплект новорожденному. Довольно во многих регионах сейчас есть такая практика, и для нас важно обобщить лучшие примеры и создать национальный стандарт как рекомендации регионам", - сообщил он. "С чем же мамочка должна выходить из роддома? Какой адекватный набор продуктов и продукции должен содержаться в этом эталонном наборе, коробке новорожденного?", - добавил Протасов, комментируя содержимое стандарта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, роскачество