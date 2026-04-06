"А можно перенести?" Иран с иронией ответил на угрозу Трампа "обрушить ад"
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Посольство Ирана в Зимбабве саркастически отреагировало на угрозу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "обрушить ад" на Исламскую Республику.
"20:00 — не очень подходящее время. Не могли бы вы передвинуть его на период между 13:00 и 14:00, или, если возможно, 01:00 и 02:00 Благодарим за внимание к этому важному вопросу", — говорится в сообщении в соцсети Х.
Ранее в этот день Трамп подтвердил, что Иран получил время до 20:00 по времени Вашингтона (03:00 вторника по московскому времени). В субботу президент предупреждал, что в случае отсутствия соглашения на страну будет "обрушен ад".
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран длится с 28 февраля, и все это время стороны обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что якобы было достигнуто соглашение о перемирии, и поэтому он распорядился на пять дней приостановить атаки на энергетические объекты в ИРИ. Однако в Тегеране утверждают, что переговоров не было. По словам спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет ложные сведения для манипуляции рынками.
Газета New York Times, ссылаясь на неназванные источники, сообщала, что якобы Вашингтон передал в Тегеран план из 15 пунктов для урегулирования конфликта. Среди предложений — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки своих прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение арсенала ракет. В качестве ответа Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".