Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, считает эксперт - 06.04.2026, ПРАЙМ
Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, считает эксперт
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, чтобы решить проблему наемничества, поделился мнением с РИА Новости исследователь из Университета Сан-Буэнавентура в Медельине Альфонсо Инсуасти Родригес. "В первую очередь, Колумбия должна прекратить отношения с НАТО", - заявил эксперт, комментируя возможные способы решения проблемы наемничества в своей стране. Инсуасти Родригес пояснил, что колумбийские военнослужащие проходят подготовку в военных училищах, учебный план которых сформирован по натовским и американским лекалам. "Мы обучаем наших военных по логике Соединенных Штатов, которые многократно были замечены в нарушении прав человека, а теперь и международного права. Как же можно регулировать наемничество в рамках системы, подчиняющейся НАТО?", - отметил он. Также Инсуасти Родригес подчеркнул, что после состоявшегося в марте присоединения Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством необходимо принять закон о порядке применения этого документа. "Как мы будем контролировать наемничество? Нам нужны "зубы", то есть закон, регламентирующий эту сферу", - пояснил эксперт. По его мнению, именно характер этого будущего законодательного акта покажет, будет ли решаться проблема наемничества в Колумбии за счет отхода от влияния США и НАТО, или же все останется в нынешнем виде. В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
04:53 06.04.2026
 
Эксперт Родригес: Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО

БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
