https://1prime.ru/20260406/kolumbija-868938996.html
Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, считает эксперт
2026-04-06T04:53+0300
экономика
общество
мировая экономика
колумбия
сша
рф
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868938996.jpg?1775440391
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, чтобы решить проблему наемничества, поделился мнением с РИА Новости исследователь из Университета Сан-Буэнавентура в Медельине Альфонсо Инсуасти Родригес.
"В первую очередь, Колумбия должна прекратить отношения с НАТО", - заявил эксперт, комментируя возможные способы решения проблемы наемничества в своей стране.
Инсуасти Родригес пояснил, что колумбийские военнослужащие проходят подготовку в военных училищах, учебный план которых сформирован по натовским и американским лекалам.
"Мы обучаем наших военных по логике Соединенных Штатов, которые многократно были замечены в нарушении прав человека, а теперь и международного права. Как же можно регулировать наемничество в рамках системы, подчиняющейся НАТО?", - отметил он.
Также Инсуасти Родригес подчеркнул, что после состоявшегося в марте присоединения Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством необходимо принять закон о порядке применения этого документа.
"Как мы будем контролировать наемничество? Нам нужны "зубы", то есть закон, регламентирующий эту сферу", - пояснил эксперт.
По его мнению, именно характер этого будущего законодательного акта покажет, будет ли решаться проблема наемничества в Колумбии за счет отхода от влияния США и НАТО, или же все останется в нынешнем виде.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
колумбия
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, колумбия, сша, рф, нато, всу
Экономика, Общество , Мировая экономика, КОЛУМБИЯ, США, РФ, НАТО, ВСУ
