Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, считает эксперт

Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, считает эксперт - 06.04.2026, ПРАЙМ

Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, считает эксперт

Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, чтобы решить проблему наемничества, поделился мнением с РИА Новости исследователь из Университета... | 06.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-06T04:53+0300

2026-04-06T04:53+0300

2026-04-06T04:53+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Колумбия должна прекратить партнерские отношения с НАТО, чтобы решить проблему наемничества, поделился мнением с РИА Новости исследователь из Университета Сан-Буэнавентура в Медельине Альфонсо Инсуасти Родригес. "В первую очередь, Колумбия должна прекратить отношения с НАТО", - заявил эксперт, комментируя возможные способы решения проблемы наемничества в своей стране. Инсуасти Родригес пояснил, что колумбийские военнослужащие проходят подготовку в военных училищах, учебный план которых сформирован по натовским и американским лекалам. "Мы обучаем наших военных по логике Соединенных Штатов, которые многократно были замечены в нарушении прав человека, а теперь и международного права. Как же можно регулировать наемничество в рамках системы, подчиняющейся НАТО?", - отметил он. Также Инсуасти Родригес подчеркнул, что после состоявшегося в марте присоединения Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством необходимо принять закон о порядке применения этого документа. "Как мы будем контролировать наемничество? Нам нужны "зубы", то есть закон, регламентирующий эту сферу", - пояснил эксперт. По его мнению, именно характер этого будущего законодательного акта покажет, будет ли решаться проблема наемничества в Колумбии за счет отхода от влияния США и НАТО, или же все останется в нынешнем виде. В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.

колумбия

сша

рф

общество , мировая экономика, колумбия, сша, рф, нато, всу