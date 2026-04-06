Куба получит электроэнергию за счет турецкой плавучей электростанции
Куба получит электроэнергию за счет турецкой плавучей электростанции - 06.04.2026, ПРАЙМ
Куба получит электроэнергию за счет турецкой плавучей электростанции
Куба будет обеспечена электроэнергией за счёт турецкой плавучей электростанции "Белгин Султан", направленной для поддержки энергосистемы страны, сообщила газета | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T06:48+0300
2026-04-06T06:48+0300
2026-04-06T06:48+0300
АНТАЛЬЯ, 6 апр – ПРАЙМ. Куба будет обеспечена электроэнергией за счёт турецкой плавучей электростанции "Белгин Султан", направленной для поддержки энергосистемы страны, сообщила газета Türkiye.
"Куба, столкнувшаяся с серьёзным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции", — пишет издание.
По данным газеты, судно пришвартовалось в порту Гаваны и уже начало обеспечивать энергией значительную часть населения на фоне сбоев в национальной энергосети.
Отмечается, что энергетическая инфраструктура Кубы испытывает серьёзные трудности из-за износа и проблем с поставками топлива, а в последние недели на острове происходили масштабные отключения электроэнергии, затронувшие миллионы жителей.
"Турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как оперативное решение подобных кризисов: такие установки способны быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов", - отмечает издание.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
куба
сша
гавана
нефть, куба, сша, гавана, дональд трамп
Энергетика, Экономика, Нефть, КУБА, США, Гавана, Дональд Трамп
Куба получит электроэнергию за счет турецкой плавучей электростанции
T rkiye: Куба будет обеспечена энергией за счет турецкой плавучей электростанции
АНТАЛЬЯ, 6 апр – ПРАЙМ. Куба будет обеспечена электроэнергией за счёт турецкой плавучей электростанции "Белгин Султан", направленной для поддержки энергосистемы страны, сообщила газета Türkiye.
"Куба, столкнувшаяся с серьёзным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции", — пишет издание.
По данным газеты, судно пришвартовалось в порту Гаваны и уже начало обеспечивать энергией значительную часть населения на фоне сбоев в национальной энергосети.
Отмечается, что энергетическая инфраструктура Кубы испытывает серьёзные трудности из-за износа и проблем с поставками топлива, а в последние недели на острове происходили масштабные отключения электроэнергии, затронувшие миллионы жителей.
"Турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как оперативное решение подобных кризисов: такие установки способны быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов", - отмечает издание.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.