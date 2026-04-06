Куба получит электроэнергию за счет турецкой плавучей электростанции

Куба будет обеспечена электроэнергией за счёт турецкой плавучей электростанции "Белгин Султан", направленной для поддержки энергосистемы страны, сообщила газета | 06.04.2026, ПРАЙМ

АНТАЛЬЯ, 6 апр – ПРАЙМ. Куба будет обеспечена электроэнергией за счёт турецкой плавучей электростанции "Белгин Султан", направленной для поддержки энергосистемы страны, сообщила газета Türkiye. "Куба, столкнувшаяся с серьёзным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции", — пишет издание. По данным газеты, судно пришвартовалось в порту Гаваны и уже начало обеспечивать энергией значительную часть населения на фоне сбоев в национальной энергосети. Отмечается, что энергетическая инфраструктура Кубы испытывает серьёзные трудности из-за износа и проблем с поставками топлива, а в последние недели на острове происходили масштабные отключения электроэнергии, затронувшие миллионы жителей. "Турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как оперативное решение подобных кризисов: такие установки способны быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное электроснабжение без строительства стационарных объектов", - отмечает издание. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

