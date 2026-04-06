На Кубе вышла из строя одна из основных ТЭЦ - 06.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260406/kuba-868953795.html
На Кубе вышла из строя одна из основных ТЭЦ
На Кубе вышла из строя одна из основных ТЭЦ - 06.04.2026, ПРАЙМ
На Кубе вышла из строя одна из основных ТЭЦ
Одна из основных ТЭЦ Кубы "Антонио Гитерас" вышла из строя, сообщила Кубинская государственная электроэнергетическая компания. | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T16:07+0300
2026-04-06T16:39+0300
БУЭНОС-АЙРЕС , 6 апр - ПРАЙМ. Одна из основных ТЭЦ Кубы "Антонио Гитерас" вышла из строя, сообщила Кубинская государственная электроэнергетическая компания. "Аварии на... ТЭЦ "Фелтон", на ТЭЦ "Антонио Гитерас"... ТЭЦ "Антонио Масео" и ТЭЦ "10 октября", - говорится в сообщении в соцсети X. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
нефть, мировая экономика, куба, сша, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, КУБА, США, Дональд Трамп
16:07 06.04.2026 (обновлено: 16:39 06.04.2026)
 
На Кубе вышла из строя одна из основных ТЭЦ

На Кубе вышла из строя одна из основных ТЭЦ "Антонио Гитерас"

© Unsplash/AXP Photography — Гавана, Куба
Гавана, Куба
Гавана, Куба. Архивное фото
© Unsplash/AXP Photography
БУЭНОС-АЙРЕС , 6 апр - ПРАЙМ. Одна из основных ТЭЦ Кубы "Антонио Гитерас" вышла из строя, сообщила Кубинская государственная электроэнергетическая компания.
"Аварии на... ТЭЦ "Фелтон", на ТЭЦ "Антонио Гитерас"... ТЭЦ "Антонио Масео" и ТЭЦ "10 октября", - говорится в сообщении в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаКУБАСШАДональд Трамп
 
 
