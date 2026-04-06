https://1prime.ru/20260406/kuba-868953795.html

На Кубе вышла из строя одна из основных ТЭЦ

2026-04-06T16:07+0300

энергетика

нефть

мировая экономика

куба

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78f7e330facb0baeb9a05ff30aca2251.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС , 6 апр - ПРАЙМ. Одна из основных ТЭЦ Кубы "Антонио Гитерас" вышла из строя, сообщила Кубинская государственная электроэнергетическая компания. "Аварии на... ТЭЦ "Фелтон", на ТЭЦ "Антонио Гитерас"... ТЭЦ "Антонио Масео" и ТЭЦ "10 октября", - говорится в сообщении в соцсети X. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

нефть, мировая экономика, куба, сша, дональд трамп