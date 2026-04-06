Президент Кубы заявил конгрессменам о преступности энергоблокады страны

2026-04-06T17:30+0300

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес встретился с конгрессменами США, заявил им о преступности энергоблокады страны и о готовности к диалогу, сообщил сам глава государства. "Принимая конгрессменов США Прамилу Джаяпал и Джонатана Джексона, я осудил преступный ущерб, причиненный блокадой, в частности, последствия энергетического эмбарго, введенного нынешней администрацией США, и ее угрозы о еще более агрессивных действиях", - написал он в X. "Я подтвердил готовность нашего правительства к серьезному и ответственному двустороннему диалогу и поиску решений существующих разногласий", - добавил президент. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу , а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

