Президент Кубы заявил конгрессменам о преступности энергоблокады страны - 06.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260406/kuba-868956385.html
Президент Кубы заявил конгрессменам о преступности энергоблокады страны
Президент Кубы заявил конгрессменам о преступности энергоблокады страны - 06.04.2026, ПРАЙМ
Президент Кубы заявил конгрессменам о преступности энергоблокады страны
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес встретился с конгрессменами США, заявил им о преступности энергоблокады страны и о готовности к диалогу, сообщил сам... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T17:30+0300
2026-04-06T17:30+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес встретился с конгрессменами США, заявил им о преступности энергоблокады страны и о готовности к диалогу, сообщил сам глава государства. "Принимая конгрессменов США Прамилу Джаяпал и Джонатана Джексона, я осудил преступный ущерб, причиненный блокадой, в частности, последствия энергетического эмбарго, введенного нынешней администрацией США, и ее угрозы о еще более агрессивных действиях", - написал он в X. "Я подтвердил готовность нашего правительства к серьезному и ответственному двустороннему диалогу и поиску решений существующих разногласий", - добавил президент. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу , а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84178/22/841782253_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_34a84924458ff6fc6b964b5d0faf0332.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, сша, куба
Политика, Нефть, Мировая экономика, США, КУБА
17:30 06.04.2026
 
Президент Кубы заявил конгрессменам о преступности энергоблокады страны

Диас-Канель Бермудес заявил конгрессменам о преступности энергетической блокады Кубы

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 апр - ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес встретился с конгрессменами США, заявил им о преступности энергоблокады страны и о готовности к диалогу, сообщил сам глава государства.
"Принимая конгрессменов США Прамилу Джаяпал и Джонатана Джексона, я осудил преступный ущерб, причиненный блокадой, в частности, последствия энергетического эмбарго, введенного нынешней администрацией США, и ее угрозы о еще более агрессивных действиях", - написал он в X.
"Я подтвердил готовность нашего правительства к серьезному и ответственному двустороннему диалогу и поиску решений существующих разногласий", - добавил президент.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу , а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
На Кубе вышла из строя одна из основных ТЭЦ
16:07
 
ПолитикаНефтьМировая экономикаСШАКУБА
 
 
